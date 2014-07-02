Профессиональные пылесосы сухой уборки

Профессиональные пылесосы для сухой уборки - Керхер - это очень тихие пылесосы серии eco!efficiency, которые экономят электроэнергию, обладают высокой производительностью и способны эффективно очищать самые разнообразные напольные покрытия. Они комплектуются долговечными фильтрами из нетканого материала, обеспечивающими продолжительное сохранение высокой силы всасывания. Немецкое качество сборки профессиональных пылесосов для сухой уборки Керхер гарантирует их долгий срок службы и беcпроблемную эксплуатацию.