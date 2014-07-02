Профессиональные пылесосы сухой уборки

Экологичные, эргономичные и очень тихие: новые пылесосы серии T на 45 % изготовлены из переработанного сырья* и наряду с превосходной мощностью всасывания обеспечивают эргономичность работы и исключительно низкий уровень шума. При почти бесшумной работе пылесосы сухой уборки T 7/1 Adv Classic и T 11/1 Classic Adv Re!Plast обеспечивают превосходную мощность всасывания на ковровых и твердых покрытиях. Модель T 11/1 Classic Adv Re!Plast особенно экологична, поскольку на 60 % изготовлена из переработанного сырья. Оба аппарата долговечные, надежные и имеют хорошее соотношение цены и качества. Обе модели оснащены съемными сетевыми кабелями для легкой замены. * Все пластиковые детали, кроме принадлежностей.