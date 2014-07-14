Как промыть трубы и водосток
Многие владельцы частных домов сталкиваются с проблемой засоров в канализационных трубах и водосточных желобах. Одной из основных причин их возникновения является неправильная эксплуатация. Засоры приводят к появлению неприятного запаха и делают невозможным нормальное использование водопровода и сантехнических приборов. В этой статье мы расскажем об особенностях таких загрязнений и о том, как промыть трубы в домашних условиях.
Засоры в канализации
Признаки. На возникновение засора в канализационной трубе указывают:
- появление неприятного запаха из слива раковины. Причиной служат жировые и белковые отложения на стенках сливной трубы, которые являются благоприятной средой для развития микроорганизмов;
- затрудненный отток воды при использовании сантехнического прибора или заметный подъем уровня жидкости в чаше унитаза при нажатии слива;
- снижение напора. Такая ситуация нередко возникает при высокой жесткости воды или образовании внутри водопроводной трубы большого слоя ржавчины. Иногда водопровод засорен до такой степени, что напор полностью отсутствует.
Причины появления. Перед тем, как очистить слив, важно выявить причину возникновения засора. Чаще проблемы с канализационной системой вызваны:
- попаданием в трубу крупного предмета. Он может полностью или частично перекрыть отток воды;
- зарастанием просвета. Это происходит из-за накопления отходов и продуктов жизнедеятельности на стенках труб;
- возникновением жировой пробки. При неправильной эксплуатации частицы жира, попадающие в трубу, скапливаются на стенках и со временем могут полностью перекрыть просвет. Жировые пробки особенно опасны для металлических систем;
- образованием мыльной пробки в ванной комнате. Со временем мыло смешивается с другими частицами и твердеет;
- попаданием волос. Устранить такой засор можно механическим способом или с помощью химических веществ;
- ошибками в проектировании и монтаже. В этом случае избежать проблем можно, заново собрав систему;
- высокой жесткостью воды и солевыми отложениями, которым особенно подвержены металлические трубы.
Чем опасен засор в канализации. При создании любого строительного объекта особое внимание уделяют проектированию канализационной системы. Она обеспечивает нормальное использование сантехнических приборов и удовлетворение естественных потребностей жильцов. Исправное состояние канализации – залог чистоты в доме и на приусадебном участке, именно поэтому проблему засоров нужно решать своевременно. Эксплуатация канализационной системы часто сопровождается различными проблемами, которые затрудняют использование сантехнических приборов и усложняют решение бытовых задач. Засоры могут возникнуть на различных уровнях сети, в том числе в сливах приборов в ванной комнате и на кухне. Большинство из возникших проблем можно решить самостоятельно, используя специальное оборудование.
Профилактика засоров в канализации. Любую проблему проще предотвратить, чем устранить. Чтобы избежать возникновения засоров в канализационной трубе, воспользуйтесь следующими советами.
- Раз в несколько дней открывайте кран с горячей водой на непродолжительное время, чтобы избежать появления жировых отложений на стенках.
- Используйте специальные сеточки из металла или пластмассы, которые устанавливают в слив раковины. Особенно важно использовать их на кухне, где остатки пищи часто становятся причиной засора.
- Регулярно разбирайте трубы слива и прочищайте их от образовавшихся отложений.
- Не бросайте в канализацию отходы, для которых предусмотрен другой способ утилизации. Постепенно откладываясь на стенках, они могут полностью перекрыть слив воды.
Засоры в водостоках
Причины появления. Система водоотвода предназначена для сбора и отведения воды во время дождя. Ее состояние напрямую зависит от погодных факторов: осенью в нее попадают облетевшие листья, ветки, а зимой там намерзает вода, которая способна повредить желоб. Если над крышей дома расположено высокое раскидистое дерево, то вероятность появления засора возрастает в разы. В случае, если проблемы с водостоком возникают регулярно, причиной может служить неправильная установка желоба. Согласно нормам, уклон должен составлять не менее 1 мм на погонный метр, но лучше, когда это значение находится в пределах 2-5 мм. Если это требование не соблюдено, справиться с постоянными засорами поможет только повторный монтаж системы.
Чем опасны засоры в водостоках
- Скопившийся в желобе мусор препятствует оттоку воды, которая стекает по стенам. Из-за этого начинают отсыревать стена или фундамент под местом засора. На фасаде возникает плесень, и могут быть испорчены отделочные материалы. Постоянное размывание фундамента может привести к существенным повреждениям, требующим дорогостоящего ремонта.
- Скопление мусора создает повышенную нагрузку на систему, поэтому желоб может треснуть в месте постоянных засоров. Его ремонт или замена также потребуют траты времени и средств.
- Накопление влажных веток и листьев способствует развитию микроорганизмов, плесени и грибка, а также служит благоприятной средой для распространения личинок насекомых, которые могут нанести вред растениям на приусадебном участке.
Профилактика засоров водосточной системы. Чтобы предотвратить скопление в желобе мусора, регулярно следите за состоянием системы:
- проводите очистку не реже двух раз в год: весной и осенью. Если на участке много высоких деревьев или рядом расположен лес, удалять мусор придется чаще;
- проверяйте герметичность стыков, используйте в местах соединения специальные металлические ленты. Вовремя заменяйте поврежденные участки;
- следите за прочностью креплений, регулярно выполняйте их ремонт;
- при использовании металлических желобов проводите антикоррозийную обработку;
- для защиты системы от веток и листьев используйте металлическую сетку с ячейками до 2 × 2 см;
- чтобы почистить водосток из пластика, не используйте металлические щетки и другие предметы, способные повредить желоб.
Две проблемы – одно решение
В некоторых случаях для устранения локального засора можно воспользоваться бытовыми средствами, но чаще загрязнения скапливаются по всей внутренней поверхности трубы или водостока. В таком случае для решения проблемы можно воспользоваться средствами, которые предлагает Kärcher. В каталоге представлены аппарат высокого давления K4 Premium Home и комплекты для очистки труб и водосточных желобов.
Как происходит промывка труб с помощью техники Kärcher?
Эффективное удаление скопившейся грязи осуществляется с помощью четырех направленных назад струй воды под высоким давлением. Специальное сопло, установленное на конце шланга, удаляет накопившуюся грязь и проталкивает ее вперед. Вы сможете отследить движение шланга внутри трубы канализации с помощью маркерного кольца и отметок. Высокая подвижность латунного сопла обусловлена его небольшими размерами. Мы предлагаем приспособления с высококачественными шлангами длиной 7,5 или 15 м для удобной очистки любых систем водоотведения в вашем доме. Они сочетают гибкость и прочность благодаря эластичному материалу. Шланги защищены от заломов и перегибов, долгий срок службы гарантируют латунные соединительные элементы. Для очистки водостоков в комплект входят специальные салазки.
Как определить, нужна ли прочистка труб?
Появление неприятного запаха – первый признак необходимости очистки канализационной трубы. Сначала вы можете ощущать его только в ванной или на кухне, но постепенно он будет распространяться по всему дому. При обнаружении первых признаков засора проведите очистку с помощью техники Kärcher, чтобы избежать серьезных проблем в будущем.