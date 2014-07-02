Комплект для промывки труб и водосточных желобов PC 20

Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.

Особенности и преимущества
Эффективная очистка высоким давлением
  • Эффективная прочистка засоров в трубах
4 сопла высокого давления обратной направленности
  • Легкое перемещение по трубам
Защита от изгибов и переломов
  • Защищен от заломов и изгибов
Латунное соединение
  • Долгий срок службы.
Спецификации

Технические характеристики

Длина (м) 20
Цвет черный
Масса (кг) 0,26
Масса (с упаковкой) (кг) 2,541
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 250 x 340 x 100

Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).

Области применения
  • Сливы
  • Стояки
  • Водосточные желоба
