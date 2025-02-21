Благодаря мобильному помощнику в приложении Home & Garden, доступном для K 3 Power Control, ваш аппарат высокого давления Kärcher позволит добиться оптимальных результатов чистки – на высоком профессиональном уровне. Приложение также предлагает всесторонний сервис, включая информацию об аппарате, его применении и сервисном портале Kärcher. Уровень давления регулируется на входящей в комплект поставки струйной трубке и отображается на индикаторе, встроенном в пистолет G 120 Q Power Control – для оптимальной регулировки давления. Моющее средство быстро, легко и удобно наносится через встроенный бак для чистящего средства. Другими отличительными особенностями K 3 Power Control являются выдвижная телескопическая ручка для удобного извлечения и укладки, опора для большей устойчивости, держатели для аксессуаров, пистолета и кабеля, а также система Quick Connect от Kärcher. Опору можно использовать как ручку для переноски, что делает аппарат очень удобным для хранения и погрузки. Комплект для автомобиля включает в себя моечную щетку для удаления серого налета, насадку для пенной чистки с хорошим пенообразованием и отличной способностью к отделению грязи, а также универсальное чистящее средство (1 литр).