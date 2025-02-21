Аппарат высокого давления K 3 HR Plus

Аппарат высокого давления K 3 HR с катушкой для ручного сматывания шланга подходит для периодического устранения повседневных загрязнений с велосипедов, мотоциклов, автомобилей, садовых изгородей и т. д.

Предлагаемый Kärcher аппарат высокого давления K 3 HR позволяет легко избавляться от повседневных загрязнений. Эта модель, укомплектованная пистолетом с разъемом Quick Connect и шлангом высокого давления 10-метровой длины, предназначена для периодической уборки вокруг дома. Давление водяной струи может адаптироваться к виду очищаемой поверхности простым поворотом струйной трубки Vario Power. Грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю, позволяет удалять даже стойкие загрязнения. Для легкой и удобной работы с чистящими средствами предусмотрены как интегрированный бачок, так и возможность использования насадки для пенной чистки, формирующей стойкую пену, эффективно отделяющую грязь. Катушка для ручного сматывания шланга обеспечивает удобное и аккуратное хранение аппарата в перерывах между применением.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления K 3 HR Plus: Барабан для шланга для удобного выполнения работ
Барабан для шланга для удобного выполнения работ
Удобство работы: шланг быстро и легко разматывается для выполнения работ и быстро сматывается после их окончания.
Аппарат высокого давления K 3 HR Plus: Бак для чистящего средства
Бак для чистящего средства
Удобно и аккуратно: для наполнения бачка чистящим средством его можно снять с аппарата. Практичный бачок облегчает работу с чистящим средством.
Аппарат высокого давления K 3 HR Plus: Легко вращающиеся колеса и длинная ручка
Легко вращающиеся колеса и длинная ручка
Высокая мобильность благодаря колесам и оптимальной высоте ручки.
Система Quick Connect
  • Удобный разъем для присоединения шланга высокого давления к аппарату и пистолету и его отсоединения. Это экономит время и силы.
Грязевая фреза
  • Роторное сопло формирует вращающуюся струю для устранения стойких загрязнений со значительно (до 80 %) увеличенной производительностью.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Давление (бар) макс. 120
Производительность (л/ч) макс. 380
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (A) 6
Cоединительный кабель (м) 5
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 5,38
Масса (с упаковкой) (кг) 8,7
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 296 x 283 x 805

Scope of supply

  • Адаптер для садового шланга A3/4"

Оснащение

  • Встроенный фильтр для воды
Области применения
  • Велосипеды
  • Садовый инвентарь
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Очистка площадей вокрог дома и сада
  • Мотоциклы и мотороллеры
  • Автомобили
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

