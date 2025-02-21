Аппарат высокого давления K 3 HR Plus
Аппарат высокого давления K 3 HR с катушкой для ручного сматывания шланга подходит для периодического устранения повседневных загрязнений с велосипедов, мотоциклов, автомобилей, садовых изгородей и т. д.
Предлагаемый Kärcher аппарат высокого давления K 3 HR позволяет легко избавляться от повседневных загрязнений. Эта модель, укомплектованная пистолетом с разъемом Quick Connect и шлангом высокого давления 10-метровой длины, предназначена для периодической уборки вокруг дома. Давление водяной струи может адаптироваться к виду очищаемой поверхности простым поворотом струйной трубки Vario Power. Грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю, позволяет удалять даже стойкие загрязнения. Для легкой и удобной работы с чистящими средствами предусмотрены как интегрированный бачок, так и возможность использования насадки для пенной чистки, формирующей стойкую пену, эффективно отделяющую грязь. Катушка для ручного сматывания шланга обеспечивает удобное и аккуратное хранение аппарата в перерывах между применением.
Особенности и преимущества
Барабан для шланга для удобного выполнения работУдобство работы: шланг быстро и легко разматывается для выполнения работ и быстро сматывается после их окончания.
Бак для чистящего средстваУдобно и аккуратно: для наполнения бачка чистящим средством его можно снять с аппарата. Практичный бачок облегчает работу с чистящим средством.
Легко вращающиеся колеса и длинная ручкаВысокая мобильность благодаря колесам и оптимальной высоте ручки.
Система Quick Connect
- Удобный разъем для присоединения шланга высокого давления к аппарату и пистолету и его отсоединения. Это экономит время и силы.
Грязевая фреза
- Роторное сопло формирует вращающуюся струю для устранения стойких загрязнений со значительно (до 80 %) увеличенной производительностью.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Давление (бар)
|макс. 120
|Производительность (л/ч)
|макс. 380
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (A)
|6
|Cоединительный кабель (м)
|5
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|5,38
|Масса (с упаковкой) (кг)
|8,7
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|296 x 283 x 805
Scope of supply
- Адаптер для садового шланга A3/4"
Оснащение
- Встроенный фильтр для воды
Области применения
- Велосипеды
- Садовый инвентарь
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Очистка площадей вокрог дома и сада
- Мотоциклы и мотороллеры
- Автомобили
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.