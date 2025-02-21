Предлагаемый Kärcher аппарат высокого давления K 3 HR позволяет легко избавляться от повседневных загрязнений. Эта модель, укомплектованная пистолетом с разъемом Quick Connect и шлангом высокого давления 10-метровой длины, предназначена для периодической уборки вокруг дома. Давление водяной струи может адаптироваться к виду очищаемой поверхности простым поворотом струйной трубки Vario Power. Грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю, позволяет удалять даже стойкие загрязнения. Для легкой и удобной работы с чистящими средствами предусмотрены как интегрированный бачок, так и возможность использования насадки для пенной чистки, формирующей стойкую пену, эффективно отделяющую грязь. Катушка для ручного сматывания шланга обеспечивает удобное и аккуратное хранение аппарата в перерывах между применением.