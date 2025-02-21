Аппарат высокого давления K 3 Follow Me *SA
Особенности и преимущества
Уникальная 4-колесная конструкцияВысокие мобильность и маневренность. Отсутствие перерывов в работе, связанных с перемещением аппарата.
Бак для чистящего средстваПрактичный бачок облегчает работу с чистящим средством. Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей
Система Quick ConnectШланг высокого давления легко присоединить и отсоединить от пистолета высокого давления и минимойки
Грязевая фреза
- Вращающаяся точечная струя для удаления стойких загрязнений.
Компактный дизайн
- Хранение с экономией места.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|100 / 50 - 60
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
|Производительность (л/ч)
|макс. 380
|Производительность по площади (м²/ч)
|25
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,6
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|5,868
|Масса (с упаковкой) (кг)
|9,86
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|536 x 311 x 336
Scope of supply
- Моечная щетка
- Насадка для пенной чистки: 0.3 л
- Чистящее средство: Автомобильный шампунь (готовый к применению) RM 562, 0.5 л
- Пистолет: стандартный (Quick Connect)
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 8 м
- Адаптер для садового шланга A3/4"
Оснащение
- Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
- Система подачи чистящего средства: Бак
- Встроенный фильтр для воды
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.