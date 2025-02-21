Аппарат высокого давления K 3 Follow Me *SA

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления K 3 Follow Me *SA: Уникальная 4-колесная конструкция
Уникальная 4-колесная конструкция
Высокие мобильность и маневренность. Отсутствие перерывов в работе, связанных с перемещением аппарата.
Аппарат высокого давления K 3 Follow Me *SA: Бак для чистящего средства
Бак для чистящего средства
Практичный бачок облегчает работу с чистящим средством. Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей
Аппарат высокого давления K 3 Follow Me *SA: Система Quick Connect
Система Quick Connect
Шланг высокого давления легко присоединить и отсоединить от пистолета высокого давления и минимойки
Грязевая фреза
  • Вращающаяся точечная струя для удаления стойких загрязнений.
Компактный дизайн
  • Хранение с экономией места.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 100 / 50 - 60
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
Производительность (л/ч) макс. 380
Производительность по площади (м²/ч) 25
Потребляемая мощность (кВт) 1,6
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 5,868
Масса (с упаковкой) (кг) 9,86
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 536 x 311 x 336

Scope of supply

  • Моечная щетка
  • Насадка для пенной чистки: 0.3 л
  • Чистящее средство: Автомобильный шампунь (готовый к применению) RM 562, 0.5 л
  • Пистолет: стандартный (Quick Connect)
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 8 м
  • Адаптер для садового шланга A3/4"

Оснащение

  • Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
  • Система подачи чистящего средства: Бак
  • Встроенный фильтр для воды
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

Техника Керхер
Условия приобретения товара
