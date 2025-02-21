Аппарат высокого давления K 4 Classic Car

Очень удобен в транспортировке и хранении: аппарат высокого давления K 4 Classic с телескопической ручкой, рассчитанный на регулярное устранение загрязнений средней степени. Включает комплект для мойки автомобиля (Car Kit).

Место для него можно найти везде: благодаря компактным размерам аппарат высокого давления K 4 Classic Car поместится и в багажнике автомобиля, и в стенном шкафу. Он очень удобен в транспортировке и обладает при этом высокими параметрами производительности. Благодаря комплекту для мойки автомобилей, включающему насадку для пенной чистки, вращающуюся моечную щетку и автомобильный шампунь, аппарат K 4 Classic Car прекрасно подходит для периодической очистки умеренно загрязненных транспортных средств. Алюминиевая телескопическая ручка регулируется по высоте для удобного перемещения аппарата на колесах. Аппарат укомплектован также пистолетом с разъемом Quick Connect, 6-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power, грязевой фрезой и фильтром для воды. Модель K 4 Classic Car с производительностью по площади 30 м²/ч является идеальным решением для регулярного устранения загрязнений средней степени (например, для очистки садовых оград, мойки велосипедов или небольших автомобилей).

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления K 4 Classic Car: Хранение шланга под передней крышкой
Хранение шланга под передней крышкой
Шланг можно легко подвесить на передней крышке аппарата.
Аппарат высокого давления K 4 Classic Car: Телескопическая ручка
Телескопическая ручка
Алюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Аппарат высокого давления K 4 Classic Car: Применение чистящего средства
Применение чистящего средства
Всасывающий шланг для использования чистящего средства. Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей
Интегрированное место для хранения принадлежностей
  • Удобное и аккуратное хранение принадлежностей.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (~/В/Гц) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Давление (бар) 20 - макс. 130
Производительность (л/ч) 420
Производительность по площади (м²/ч) 30
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (Вт) 1800
Cоединительный кабель (м) 5
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,574
Масса (с упаковкой) (кг) 8,2
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 264 x 256 x 450

Scope of supply

  • Комплект для мойки автомобиля (Car Kit): включает насадку для пенной чистки, средство для мойки автомобилей, вращающуюся моечную щетку.
  • Пистолет: G 120 Q
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 6 м
  • Адаптер для садового шланга A3/4"

Оснащение

  • Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
  • Система подачи чистящего средства: всасывающая трубка
  • Телескопическая ручка
  • Встроенный фильтр для воды
Области применения
  • Велосипеды
  • Садовый инвентарь
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Очистка площадей вокрог дома и сада
  • Мотоциклы и мотороллеры
  • Легковые автомобили малого класса
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

