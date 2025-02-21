Место для него можно найти везде: благодаря компактным размерам аппарат высокого давления K 4 Classic Car поместится и в багажнике автомобиля, и в стенном шкафу. Он очень удобен в транспортировке и обладает при этом высокими параметрами производительности. Благодаря комплекту для мойки автомобилей, включающему насадку для пенной чистки, вращающуюся моечную щетку и автомобильный шампунь, аппарат K 4 Classic Car прекрасно подходит для периодической очистки умеренно загрязненных транспортных средств. Алюминиевая телескопическая ручка регулируется по высоте для удобного перемещения аппарата на колесах. Аппарат укомплектован также пистолетом с разъемом Quick Connect, 6-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power, грязевой фрезой и фильтром для воды. Модель K 4 Classic Car с производительностью по площади 30 м²/ч является идеальным решением для регулярного устранения загрязнений средней степени (например, для очистки садовых оград, мойки велосипедов или небольших автомобилей).