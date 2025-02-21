Аппарат высокого давления K 4 Classic Car
Очень удобен в транспортировке и хранении: аппарат высокого давления K 4 Classic с телескопической ручкой, рассчитанный на регулярное устранение загрязнений средней степени. Включает комплект для мойки автомобиля (Car Kit).
Место для него можно найти везде: благодаря компактным размерам аппарат высокого давления K 4 Classic Car поместится и в багажнике автомобиля, и в стенном шкафу. Он очень удобен в транспортировке и обладает при этом высокими параметрами производительности. Благодаря комплекту для мойки автомобилей, включающему насадку для пенной чистки, вращающуюся моечную щетку и автомобильный шампунь, аппарат K 4 Classic Car прекрасно подходит для периодической очистки умеренно загрязненных транспортных средств. Алюминиевая телескопическая ручка регулируется по высоте для удобного перемещения аппарата на колесах. Аппарат укомплектован также пистолетом с разъемом Quick Connect, 6-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power, грязевой фрезой и фильтром для воды. Модель K 4 Classic Car с производительностью по площади 30 м²/ч является идеальным решением для регулярного устранения загрязнений средней степени (например, для очистки садовых оград, мойки велосипедов или небольших автомобилей).
Особенности и преимущества
Хранение шланга под передней крышкойШланг можно легко подвесить на передней крышке аппарата.
Телескопическая ручкаАлюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Применение чистящего средстваВсасывающий шланг для использования чистящего средства. Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей
Интегрированное место для хранения принадлежностей
- Удобное и аккуратное хранение принадлежностей.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Давление (бар)
|20 - макс. 130
|Производительность (л/ч)
|420
|Производительность по площади (м²/ч)
|30
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (Вт)
|1800
|Cоединительный кабель (м)
|5
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,574
|Масса (с упаковкой) (кг)
|8,2
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|264 x 256 x 450
Scope of supply
- Комплект для мойки автомобиля (Car Kit): включает насадку для пенной чистки, средство для мойки автомобилей, вращающуюся моечную щетку.
- Пистолет: G 120 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 6 м
- Адаптер для садового шланга A3/4"
Оснащение
- Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
- Система подачи чистящего средства: всасывающая трубка
- Телескопическая ручка
- Встроенный фильтр для воды
Области применения
- Велосипеды
- Садовый инвентарь
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Очистка площадей вокрог дома и сада
- Мотоциклы и мотороллеры
- Легковые автомобили малого класса
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.