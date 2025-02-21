При малых размерах аппарат высокого давления K 3 Compact обладает высокой производительностью, а дополнительный комплект для уборки вокруг дома (Home Kit), включающий приспособление для очистки поверхностей T 1 и чистящее средство Patio & Deck (500 мл), гарантирует быструю и аккуратную очистку больших площадей. Алюминиевая телескопическая ручка обеспечивает высокую мобильность и хранение с экономией места. Укомплектованный пистолетом с системой Quick Connect, 6-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power, грязевой фрезой и фильтром для воды, аппарат K 3 Compact прекрасно подходит для периодического устранения незначительных загрязнений на придомовой территории, а также для очистки велосипедов, садовой мебели и садового инвентаря. Производительность уборки составляет 25 м²/ч.