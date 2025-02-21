Таков современный подход к чистке высоким давлением: практичный мобильный помощник, интегрированный в приложение Kärcher Home & Garden, своими рекомендациями обеспечивает владельцу аппарата достижение наилучших результатов уборки. А само приложение содержит также все необходимые сведения об аппарате, его применении и сервисном портале Kärcher. Настройка давления производится при помощи струйных трубок, а его контроль на дисплее пистолета G 120 Q Power Control гарантирует обработку любой поверхности в оптимальном для нее режиме. Переход от чистки высоким давлением к нанесению чистящего средства, заливаемого в удобный встроенный бачок, не требует замены струйной трубки. Кроме того, предлагаемый Kärcher аппарат K 3 Premium Power Control впечатляет барабаном для шланга, телескопической ручкой, держателями для кабеля, пистолета и других принадлежностей, системой Quick Connect и дополнительной опорой, повышающей устойчивость аппарата. В его комплектацию входят также насадка для пенной чистки, моечная щетка, 6-метровый шланг для подачи воды, всасывающий шланг, два коннектора (один из них с функцией Aqua Stop) и адаптер для присоединения к водопроводному крану.