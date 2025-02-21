Аппарат высокого давления K 3 FJ легко справляется с любыми загрязнениями. Он укомплектован насадкой для пенной чистки, формирующей хорошо удерживающуюся на поверхностях пену с мощным очищающим эффектом, и автомобильным шампунем (500 мл). Шланг высокого давления длиной 6 метров делает аппарат незаменимым для периодической уборки вокруг дома, обеспечивая чистоту поверхностей как небольших террас, так и садовой мебели и автомобилей. При помощи струйной трубки Vario Power можно легко регулировать давление в зависимости от вида очищаемой поверхности. Грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю, удаляет даже стойкие загрязнения. Насос защищен фильтром для подаваемой на вход воды, что гарантирует долгий срок его службы. Благодаря колесам аппарат K 3 FJ можно легко перемещать к различным местам применения.