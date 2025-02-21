Аппарат высокого давления K 3 FJ

Аппарат высокого давления K 3 FJ – отличное решение для чистки умеренно загрязненных садовых дорожек небольшой площади, террас и садовой мебели, а также для мытья автомобилей. В комплект его поставки входит насадка для пенной чистки.

Аппарат высокого давления K 3 FJ легко справляется с любыми загрязнениями. Он укомплектован насадкой для пенной чистки, формирующей хорошо удерживающуюся на поверхностях пену с мощным очищающим эффектом, и автомобильным шампунем (500 мл). Шланг высокого давления длиной 6 метров делает аппарат незаменимым для периодической уборки вокруг дома, обеспечивая чистоту поверхностей как небольших террас, так и садовой мебели и автомобилей. При помощи струйной трубки Vario Power можно легко регулировать давление в зависимости от вида очищаемой поверхности. Грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю, удаляет даже стойкие загрязнения. Насос защищен фильтром для подаваемой на вход воды, что гарантирует долгий срок его службы. Благодаря колесам аппарат K 3 FJ можно легко перемещать к различным местам применения.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления K 3 FJ: Система Quick Connect
Система Quick Connect
Шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и отсоединяется от него, что экономит время и силы.
Аппарат высокого давления K 3 FJ: Удобство хранения
Удобство хранения
Шланг, струйные трубки, пистолет и кабель компактно и аккуратно хранятся на корпусе аппарата.
Аппарат высокого давления K 3 FJ: Большие колеса
Большие колеса
Для надежного и удобного перемещения в том числе по сложнопроходимой местности, например, по садовому участку. Легко маневрировать.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (~/В/Гц) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
Производительность (л/ч) макс. 380
Производительность по площади (м²/ч) 25
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,6
Cоединительный кабель (м) 5
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,345
Масса (с упаковкой) (кг) 6,987
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 242 x 285 x 805

Scope of supply

  • Насадка для пенной чистки: 0.3 л
  • Чистящее средство: Автомобильный шампунь (готовый к применению) RM 562
  • Пистолет: G 120 Q
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 6 м
  • Адаптер для садового шланга A3/4"

Оснащение

  • Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
  • Система подачи чистящего средства: всасывающая трубка
  • Встроенный фильтр для воды
Аппарат высокого давления K 3 FJ
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

