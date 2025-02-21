Компактный аппарат высокого давления K 3 Horizontal, занимающий мало места при хранении, легко справляется с любыми загрязнениями. Оснащенный 4-метровым шлангом высокого давления, он прекрасно подходит для периодической уборки вокруг дома и в саду, например для очистки садовой мебели, террас, дорожек и площадок, а также для мойки автомобилей. При помощи струйной трубки Vario Power можно легко регулировать давление в зависимости от вида очищаемой поверхности. Грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю, удаляет даже стойкие загрязнения. Насос защищен фильтром для подаваемой на вход воды, что гарантирует долгий срок его службы. Малый вес и удобная ручка для переноски упрощают доставку аппарата к разным местам выполнения работ. Дополнительный комфорт обеспечивает система Quick Connect: шланг высокого давления легко и быстро соединяется с аппаратом и пистолетом и отсоединяется от них. Все принадлежности, входящие в комплект поставки аппарата K 3 Horizontal, удобно размещаются на его корпусе.