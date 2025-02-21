Аппарат высокого давления K 3 Car
Аппарат высокого давления K 3 Car прекрасно подходит для чистки умеренно загрязненных садовых дорожек небольшой площади, террас и садовой мебели, а также для мойки автомобилей. Включает комплект для мойки автомобиля (Car Kit).
Аппарат высокого давления K 3 Car легко справляется с любыми загрязнениями. Оснащенный 6-метровым шлангом высокого давления, он прекрасно подходит для периодической уборки вокруг дома и в саду, например для очистки садовой мебели, террас, дорожек и площадок, а также для мойки автомобилей. Комплект для мойки автомобиля (Car Kit) включает моечную щетку для удаления с кузова налета грязи, насадку для пенной чистки, формирующую стойкую пену с мощным очищающим эффектом, и автомобильный шампунь (500 мл). При помощи струйной трубки Vario Power можно легко регулировать давление в зависимости от вида очищаемой поверхности. Грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю, удаляет даже стойкие загрязнения. Насос защищен фильтром для подаваемой на вход воды, что гарантирует долгий срок его службы. Благодаря колесам аппарат K 3 Car можно легко перемещать к различным местам применения.
Особенности и преимущества
Удобство храненияШланг, струйные трубки, пистолет и кабель компактно и аккуратно хранятся на корпусе аппарата.
Большие колесаДля надежного и удобного перемещения в том числе по сложнопроходимой местности, например, по садовому участку. Легко маневрировать.
Система Quick ConnectШланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и отсоединяется от него, что экономит время и силы.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
|Производительность (л/ч)
|макс. 380
|Производительность по площади (м²/ч)
|25
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,6
|Cоединительный кабель (м)
|5
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,31
|Масса (с упаковкой) (кг)
|7,046
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|242 x 285 x 805
Scope of supply
- Комплект для мойки автомобиля (Car Kit): Щетка, пенное сопло, автомобильный шампунь, 0.5л
- Пистолет: G 120 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 6 м
- Адаптер для садового шланга A3/4"
Оснащение
- Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
- Система подачи чистящего средства: Насадка для пенной чистки
- Встроенный фильтр для воды
Видео
Области применения
- Очистка площадей вокрог дома и сада
- Террасы
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Садовый инвентарь
- Автомобили
- Мотоциклы и мотороллеры
- Велосипеды
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.