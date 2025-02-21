Аппарат высокого давления K 3 Car легко справляется с любыми загрязнениями. Оснащенный 6-метровым шлангом высокого давления, он прекрасно подходит для периодической уборки вокруг дома и в саду, например для очистки садовой мебели, террас, дорожек и площадок, а также для мойки автомобилей. Комплект для мойки автомобиля (Car Kit) включает моечную щетку для удаления с кузова налета грязи, насадку для пенной чистки, формирующую стойкую пену с мощным очищающим эффектом, и автомобильный шампунь (500 мл). При помощи струйной трубки Vario Power можно легко регулировать давление в зависимости от вида очищаемой поверхности. Грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю, удаляет даже стойкие загрязнения. Насос защищен фильтром для подаваемой на вход воды, что гарантирует долгий срок его службы. Благодаря колесам аппарат K 3 Car можно легко перемещать к различным местам применения.