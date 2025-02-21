Аппарат высокого давления K 3 Premium Full Control Car & Home *CH

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления K 3 Premium Full Control Car & Home *CH: Пистолет и струйные трубки Full Control Power
Пистолет и струйные трубки Full Control Power
3 ступени давления и режим для нанесения чистящего средства обеспечивают оптимальную обработку любых поверхностей Давление регулируется поворотом струйной трубки Vario Power в положение, соответствующее требуемому режиму Дисплей показывает выбранный режим работы
Аппарат высокого давления K 3 Premium Full Control Car & Home *CH: Место для аксессуаров, пистолета высокого давления и кабеля
Место для аксессуаров, пистолета высокого давления и кабеля
Струйные трубки всегда под рукой Крюк большого размера обеспечивает аккуратное хранение шланга и кабеля на корпусе аппарата.
Аппарат высокого давления K 3 Premium Full Control Car & Home *CH: Бак для чистящего средства
Бак для чистящего средства
Практичный бачок облегчает работу с чистящим средством. Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей
Барабан для шланга
  • С практичным барабаном, шланг всегда будет сложен аккуратно.
Телескопическая ручка
  • Выдвигается на удобную для пользователя высоту для легкого перемещения аппарата.
  • Убирается в корпус аппарата для его хранения.
Система Quick Connect
  • Шланг высокого давления легко присоединить и отсоединить от пистолета высокого давления и минимойки
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220 - 240
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
Производительность (л/ч) макс. 380
Производительность по площади (м²/ч) 25
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 1,6
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 5,635
Масса (с упаковкой) (кг) 10,658
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 351 x 281 x 600

Scope of supply

  • Комплект для уборки вокруг дома (Home Kit): Приспособление для очистки поверхностей T 150, чистящее средство Patio & Deck (0,5 л)
  • Комплект для мойки автомобиля (Car Kit): Щетка, пенное сопло, автомобильный шампунь, 0.5л
  • Пистолет: G 120 Q Full Control
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 6 м
  • Адаптер для садового шланга A3/4"

Оснащение

  • Интегр. барабан для шланга высокого давления
  • Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
  • Система подачи чистящего средства: Бак
  • Встроенный фильтр для воды
Аппарат высокого давления K 3 Premium Full Control Car & Home *CH
Аппарат высокого давления K 3 Premium Full Control Car & Home *CH
Аппарат высокого давления K 3 Premium Full Control Car & Home *CH
Области применения
  • Велосипеды
  • Садовый инвентарь
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Очистка площадей вокрог дома и сада
  • Мотоциклы и мотороллеры
  • Легковые автомобили малого класса
  • Наружные лестницы
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

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Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

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