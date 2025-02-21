Аппарат высокого давления K 7 Compact

Максимально компактный аппарат для частого использования по очистке стойких загрязнений: K 7 Compact. Удобен для перемещения и хранения. Производительность уборки 60 м²/ч.

Аппарат высокого давления K 7 Compact позволяет за один час очистить от стойких загрязнений площадь до 60 м². При этом он отличается не только высокой производительностью, но и максимальным комфортом в использовании. Компактные размеры аппарата обеспечивают его перевозку в багажнике легкового автомобиля и возможность хранения в любом месте (например, на стеллаже), а инновационная концепция хранения шланга высокого давления, обматываемого вокруг передней крышки и фиксируемого резиновой лентой, исключает его повреждение при транспортировке. Аппарат, оснащенный двумя ручками для переноски и регулируемой по высоте телескопической ручкой для перемещения на колесах, укомплектован пистолетом с разъемом Quick Connect, 10-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power, грязевой фрезой и фильтром для воды. Модель K 7 Compact может эксплуатироваться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении и идеально подходит для частого применения.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления K 7 Compact: Удобное хранение шланга
Удобное хранение шланга
Шланг легко наматывается и фиксируется эластичным ремнем.
Аппарат высокого давления K 7 Compact: Мотор с водяным охлаждением
Мотор с водяным охлаждением
Мотор водяного охлаждения впечатляет своей производительностью и долговечностью.
Аппарат высокого давления K 7 Compact: Телескопическая ручка
Телескопическая ручка
Алюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Интегрированное место для хранения принадлежностей
  • Удобное и аккуратное хранение принадлежностей.
Система всасывания чистящего средства
  • Практичная функция всасывания чистящего средства
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 230 / 50
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
Производительность (л/ч) макс. 600
Производительность по площади (м²/ч) 60
Температура воды на входе (°C) макс. 60
Потребляемая мощность (кВт) 3
Cоединительный кабель (м) 5
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 16
Масса (с упаковкой) (кг) 19,667
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 378 x 291 x 516

Scope of supply

  • Пистолет: G 180 Q
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 10 м, Шланг PremiumFlex Anti-Twist
  • Адаптер для садового шланга A3/4"

Оснащение

  • Струйная трубка Vario Power
  • Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
  • Система подачи чистящего средства: всасывающая трубка
  • Телескопическая ручка
  • Двигатель водяного охлаждения
  • Встроенный фильтр для воды
Аппарат высокого давления K 7 Compact
Аппарат высокого давления K 7 Compact
Аппарат высокого давления K 7 Compact
Аппарат высокого давления K 7 Compact

Видео

Области применения
  • Велосипеды
  • Садовый инвентарь
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Очистка площадей вокрог дома и сада
  • Мотоциклы и мотороллеры
  • Легковые автомобили малого класса
  • Наружные лестницы
  • Легковые автомобили среднего класса и универсалы
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Дома на колесах
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2025