Аппарат высокого давления K 7 Compact
Максимально компактный аппарат для частого использования по очистке стойких загрязнений: K 7 Compact. Удобен для перемещения и хранения. Производительность уборки 60 м²/ч.
Аппарат высокого давления K 7 Compact позволяет за один час очистить от стойких загрязнений площадь до 60 м². При этом он отличается не только высокой производительностью, но и максимальным комфортом в использовании. Компактные размеры аппарата обеспечивают его перевозку в багажнике легкового автомобиля и возможность хранения в любом месте (например, на стеллаже), а инновационная концепция хранения шланга высокого давления, обматываемого вокруг передней крышки и фиксируемого резиновой лентой, исключает его повреждение при транспортировке. Аппарат, оснащенный двумя ручками для переноски и регулируемой по высоте телескопической ручкой для перемещения на колесах, укомплектован пистолетом с разъемом Quick Connect, 10-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power, грязевой фрезой и фильтром для воды. Модель K 7 Compact может эксплуатироваться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении и идеально подходит для частого применения.
Особенности и преимущества
Удобное хранение шлангаШланг легко наматывается и фиксируется эластичным ремнем.
Мотор с водяным охлаждениемМотор водяного охлаждения впечатляет своей производительностью и долговечностью.
Телескопическая ручкаАлюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Интегрированное место для хранения принадлежностей
- Удобное и аккуратное хранение принадлежностей.
Система всасывания чистящего средства
- Практичная функция всасывания чистящего средства
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|230 / 50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
|Производительность (л/ч)
|макс. 600
|Производительность по площади (м²/ч)
|60
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 60
|Потребляемая мощность (кВт)
|3
|Cоединительный кабель (м)
|5
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|16
|Масса (с упаковкой) (кг)
|19,667
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|378 x 291 x 516
Scope of supply
- Пистолет: G 180 Q
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 10 м, Шланг PremiumFlex Anti-Twist
- Адаптер для садового шланга A3/4"
Оснащение
- Струйная трубка Vario Power
- Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
- Система подачи чистящего средства: всасывающая трубка
- Телескопическая ручка
- Двигатель водяного охлаждения
- Встроенный фильтр для воды
Области применения
- Велосипеды
- Садовый инвентарь
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Очистка площадей вокрог дома и сада
- Мотоциклы и мотороллеры
- Легковые автомобили малого класса
- Наружные лестницы
- Легковые автомобили среднего класса и универсалы
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Дома на колесах
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.