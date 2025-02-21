Аппарат высокого давления K 7 Compact позволяет за один час очистить от стойких загрязнений площадь до 60 м². При этом он отличается не только высокой производительностью, но и максимальным комфортом в использовании. Компактные размеры аппарата обеспечивают его перевозку в багажнике легкового автомобиля и возможность хранения в любом месте (например, на стеллаже), а инновационная концепция хранения шланга высокого давления, обматываемого вокруг передней крышки и фиксируемого резиновой лентой, исключает его повреждение при транспортировке. Аппарат, оснащенный двумя ручками для переноски и регулируемой по высоте телескопической ручкой для перемещения на колесах, укомплектован пистолетом с разъемом Quick Connect, 10-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power, грязевой фрезой и фильтром для воды. Модель K 7 Compact может эксплуатироваться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении и идеально подходит для частого применения.