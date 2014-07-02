Всасывающий шланг SH 5
Экологичный 5-метровый всасывающий шланг для отбора воды из альтернативных источников (бочек с дождевой водой и т. п.).
Всасывающий шланг длиной 5 метров подходит для любых аппаратов высокого давления Kärcher классов K 1 – K 7 и позволяет брать воду из альтернативных источников, например из бочек для сбора дождевой воды. Шланг не содержит фталатов и ПВХ, на 90 % подлежит вторичной переработки и, кроме того, имеет очень экологичную упаковку.
Особенности и преимущества
Легкое всасывание воды
- Быстрый отбор воды из емкостей; питание водой аппаратов высокого давления.
Очень удобный
- Теперь можно не использовать водопроводную воду, чтобы пользоваться аппаратом высокого давления.
Экологичный
- Отсутствие фталатов и ПВХ, возможность переработки на 90 % и поставка в экологически чистой упаковке.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,704
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,897
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|250 x 250 x 85
Видео
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Всасывание воды из цистерн, бочек и других емкостей
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.