Всасывающий шланг длиной 5 метров подходит для любых аппаратов высокого давления Kärcher классов K 1 – K 7 и позволяет брать воду из альтернативных источников, например из бочек для сбора дождевой воды. Шланг не содержит фталатов и ПВХ, на 90 % подлежит вторичной переработки и, кроме того, имеет очень экологичную упаковку.