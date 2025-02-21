Фильтр для воды

Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды.

Водяной фильтр защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды. Использование водяного фильтра продлевает срок службы аппарата высокого давления. Фильтр для воды подходит для всех аппаратов высокого давления серии K2 - K7.

Особенности и преимущества
Защита помпы и рубашки охлаждения двигателя от попадания частиц грязи
  • Увеличивает срок службы аппарата
Спецификации

Технические характеристики

Цвет антрацит
Масса (кг) 0,073
Масса (с упаковкой) (кг) 0,096
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 117 x 50 x 50
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Всасывание воды из цистерн, бочек и других емкостей
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

