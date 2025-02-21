Фильтр для воды
Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды.
Водяной фильтр защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды. Использование водяного фильтра продлевает срок службы аппарата высокого давления. Фильтр для воды подходит для всех аппаратов высокого давления серии K2 - K7.
Особенности и преимущества
Защита помпы и рубашки охлаждения двигателя от попадания частиц грязи
- Увеличивает срок службы аппарата
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|антрацит
|Масса (кг)
|0,073
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,096
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|117 x 50 x 50
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact *MX
- K 3 Compact Car
- K 3 Compact Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Follow Me
- K 3 Follow Me *SA
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control *AR
- K 3 Full Control *CH
- K 3 Full Control *CN
- K 3 Full Control *MX
- K 3 Full Control *PE
- K 3 Full Control Brush *EU
- K 3 Full Control Home *AU
- K 3 Full Control Home T150 & Pipe*EU
- K 3 Full Control Home T150 *CH
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 HR Plus
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Car
- K 3 Horizontal FJ
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Induction
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Deck
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Prem Full Control Car Home&Deck *AU
- K 3 Premium
- K 3 Premium *CH
- K 3 Premium *JP
- K 3 Premium Full Control Car & Home *CH
- K 3 Premium Full Control Car & Home *GB
- K 3 Premium Home
- K 3 Premium Home T 350
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Car&Home Deck
- K 3 Premium Power Control Deck
- K 3 Premium Power Control Home
- K 3 Silent 50Hz
- K 3 Silent 60Hz
- K 3 Silent Veranda 50Hz
- K 3 Silent Veranda 60Hz
- K 3 Silent Veranda FJ 50Hz
- K 3 Silent Veranda FJ 60Hz
- K 3 Silent Veranda, 50 Гц
- K 3.100 (220V) *BR
- K 3.100 Premium (127V)
- K 3.110 (127V) *BR
- K 3.110 (220V) *BR
- K 3.190 *AU
- K 3.190 *CN
- K 3.190 *EU
- K 3.190 T250 *AU
- K 3.200
- K 3.350
- K 3.350 (127V) *BR
- K 3.350 (220V) *BR
- K 3.450
- K 3.450 T 350
- K 3.500
- K 3.500 *CH
- K 3.500 Garden *CH
- K 3.500 Garden *EU
- K 3.500 RWB *EU
- K 3.500 T 250
- K 3.500 T 50
- K 3.500 T200 *EU
- K 3.500 T50 *GB
- K 3.530 T 250
- K 3.530 T200 *EU
- K 3.550 *GB
- K 3.550 *SA
- K 3.550 T 250
- K 3.550 T250 Jubilee *GB
- K 3.570 T 250
- K 3.580 *EU
- K 3.610 T250 *EU
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 5 Basic
- K 5 WCM
- K 7 Compact
Области применения
- Всасывание воды из цистерн, бочек и других емкостей