Аппарат высокого давления K 3 Induction
K 3 Induction – мощный аппарат высокого давления, подходящий как для мойки автомобилей, так и для эффективной уборки вокруг дома – очистки садовой мебели, террас, дорожек и т. д.
K 3 Induction – мощный аппарат высокого давления, подходящий как для мойки автомобилей, так и для эффективной уборки вокруг дома – очистки садовой мебели, террас, дорожек и т. д. Низкий уровень шума индукционного двигателя позволяет выполнять работы, не мешая соседям. 7,5-метровый шланг высокого давления, быстро присоединяемый к аппарату благодаря системе Quick Connect, обеспечивает свободу движений. Аппарат K 3 можно использовать даже в дороге: всасывающий шланг обеспечивает питание водой из альтернативных источников. При этом компактные размеры аппарата облегчают его хранение и перевозку.
Особенности и преимущества
Компактная конструкция для удобного хранения
- Компактные размеры, удобство переноски.
Очень низкий уровень шума
- Тихая работа, не мешающая окружающим.
Запатентованная струйная трубка для защиты лакокрасочного покрытия от повреждений
Система Quick Connect
- Удобный разъем для присоединения шланга высокого давления к аппарату и пистолету и его отсоединения. Это экономит время и силы.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220
|Частота (Гц)
|60
|Давление (бар)
|20 - макс. 120
|Производительность (л/ч)
|макс. 380
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|1,3
|Cоединительный кабель (м)
|5
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|8,9
|Масса (с упаковкой) (кг)
|11,18
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|365 x 175 x 290
Scope of supply
- Насадка для пенной чистки: 0.3 л
- 1-позиционная струйная трубка
- Шланг высокого давления: 7.5 м
- Адаптер для садового шланга A3/4"
Оснащение
- Встроенный фильтр для воды
Области применения
- Автомобили
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Садовый инвентарь
- Изгороди
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.