Аппарат высокого давления K 3 Induction

K 3 Induction – мощный аппарат высокого давления, подходящий как для мойки автомобилей, так и для эффективной уборки вокруг дома – очистки садовой мебели, террас, дорожек и т. д.

K 3 Induction – мощный аппарат высокого давления, подходящий как для мойки автомобилей, так и для эффективной уборки вокруг дома – очистки садовой мебели, террас, дорожек и т. д. Низкий уровень шума индукционного двигателя позволяет выполнять работы, не мешая соседям. 7,5-метровый шланг высокого давления, быстро присоединяемый к аппарату благодаря системе Quick Connect, обеспечивает свободу движений. Аппарат K 3 можно использовать даже в дороге: всасывающий шланг обеспечивает питание водой из альтернативных источников. При этом компактные размеры аппарата облегчают его хранение и перевозку.

Особенности и преимущества
Компактная конструкция для удобного хранения
  • Компактные размеры, удобство переноски.
Очень низкий уровень шума
  • Тихая работа, не мешающая окружающим.
Запатентованная струйная трубка для защиты лакокрасочного покрытия от повреждений
Система Quick Connect
  • Удобный разъем для присоединения шланга высокого давления к аппарату и пистолету и его отсоединения. Это экономит время и силы.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220
Частота (Гц) 60
Давление (бар) 20 - макс. 120
Производительность (л/ч) макс. 380
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 1,3
Cоединительный кабель (м) 5
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 8,9
Масса (с упаковкой) (кг) 11,18
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 365 x 175 x 290

Scope of supply

  • Насадка для пенной чистки: 0.3 л
  • 1-позиционная струйная трубка
  • Шланг высокого давления: 7.5 м
  • Адаптер для садового шланга A3/4"

Оснащение

  • Встроенный фильтр для воды
Области применения
  • Автомобили
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Садовый инвентарь
  • Изгороди
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

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