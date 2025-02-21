K 3 Induction – мощный аппарат высокого давления, подходящий как для мойки автомобилей, так и для эффективной уборки вокруг дома – очистки садовой мебели, террас, дорожек и т. д. Низкий уровень шума индукционного двигателя позволяет выполнять работы, не мешая соседям. 7,5-метровый шланг высокого давления, быстро присоединяемый к аппарату благодаря системе Quick Connect, обеспечивает свободу движений. Аппарат K 3 можно использовать даже в дороге: всасывающий шланг обеспечивает питание водой из альтернативных источников. При этом компактные размеры аппарата облегчают его хранение и перевозку.