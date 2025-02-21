Аппарат высокого давления K 3.350
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|120
|Частота (Гц)
|60
|Давление (фунт/кв. дюйм)
|1800
|Производительность (гал/мин)
|1,5
|Температура воды на входе (°F)
|макс. 104
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (фунт)
|30
|Размеры (Д × Ш × В) (″)
|13,2 x 14,6 x 34,2
Scope of supply
- Пистолет: стандартный (Quick Connect)
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 25 фут
- Адаптер для садового шланга A3/4"
Оснащение
- Система подачи чистящего средства: Бак
- Встроенный фильтр для воды
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.