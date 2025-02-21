Аппарат высокого давления K 3.190 *EU

Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
Производительность (л/ч) макс. 380
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 1,6
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 5,8
Масса (с упаковкой) (кг) 8,8
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 274,5 x 278,9 x 802,5

Scope of supply

  • Моечная щетка
  • Пистолет: стандартный (Quick Connect)
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 6 м
  • Адаптер для садового шланга A3/4"

Оснащение

  • Система подачи чистящего средства: Бак
  • Встроенный фильтр для воды
Аппарат высокого давления K 3.190 *EU
Аппарат высокого давления K 3.190 *EU
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

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Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
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+994 50 251 88 86

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