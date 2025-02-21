Аппарат высокого давления K 3 Silent Veranda FJ 50Hz

Аппарат высокого давления с низким уровнем шума для эффективного регулярного устранения загрязнений на балконе или веранде. С комплектом принадлежностей для уборки на веранде.

Комфортное, мощное, долговечное и тихое решение для чистки высоким давлением: аппарат K 3 Silent Veranda JP с асинхронным (индукционным) электродвигателем водяного охлаждения. Аппарат обеспечивает высочайшую мобильность и снабжен специальной звукоизоляцией, значительно (до 50 %) уменьшающий уровень шума в сравнении с обычными аппаратами того же класса производительности. Благодаря этому он идеально подходит для применения как на открытом воздухе, так и в помещениях, например, для уборки на балконах и верандах. Дополнительный комплект принадлежностей для уборки на веранде включает 3-метровый всасывающий шланг для отбора воды из альтернативных источников и мощную швабру PS 20, гарантирующую эффективную очистку. Аппарат, рассчитанный на регулярное использование, легко устраняет загрязнения малой и средней степени. Он оснащен бачком для чистящего средства и разъемами Quick Connect с обеих сторон шланга высокого давления, позволяющими легко и быстро присоединять и отсоединять его. Функция автоматического отключения обеспечивает выключение двигателя при отпускании рычага пистолета.

Особенности и преимущества
Система быстродействующих разъемов
  • Шланг легко присоединяется и отсоединяется благодаря стыковым разъемам.
Грязевая фреза
  • Вращающаяся струя воды устраняет стойкие загрязнения и значительно (до 80 %) увеличивает производительность уборки.
Бачок для чистящего средства
  • Постоянный доступ к чистящему средству и простота его применения.
Очень низкий уровень шума
  • Уровень шума снижен до 50 %.
Асинхронный двигатель водяного охлаждения
  • Особенно мощная
Телескопическая ручка
  • Удобство транспортировки и хранения.
Струйная трубка Vario Power
  • Позволяет легко регулировать давление.
Держатели для принадлежностей
  • Принадлежности хранятся аккуратно и с экономией места.
Мощная швабра
  • Быстро и эффективно удаляет с различных поверхностей стойкие загрязнения
Всасывающий шланг для подачи воды
  • Для питания аппарата водой из альтернативных источников
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 100 / 50
Давление (МПа) макс. 10
Производительность (л/ч) макс. 360
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,3
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 12,73
Масса (с упаковкой) (кг) 17,93
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 394 x 289 x 542

Scope of supply

  • Швабра для балкона
  • Насадка для пенной чистки: 0.3 л
  • Всасывающий шланг
  • Пистолет: G 120 Q
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 12 м
  • Адаптер для садового шланга A3/4"

Оснащение

  • Сетка для принадлежностей
  • Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
  • Система подачи чистящего средства: Бак
  • Телескопическая ручка
  • Двигатель водяного охлаждения
  • Встроенный фильтр для воды
Области применения
  • Велосипеды
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Легковые автомобили малого класса
  • Уборка на входе в дом
  • Балкон
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Ванная
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

