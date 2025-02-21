Аппарат высокого давления K 3.100 (220V) *BR

Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220 - 230
Частота (Гц) 50 - 60
Давление (фунт/кв. дюйм/бар) 1740 / 120
Производительность (л/мин) 6
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 1,5
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 7,3
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 310 x 345 x 573

Scope of supply

  • Вращающаяся моечная щетка
  • Насадка для пенной чистки: 0.3 л
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 5 м
  • Адаптер для садового шланга A3/4"

Оснащение

  • Встроенный фильтр для воды
Аппарат высокого давления K 3.100 (220V) *BR
Аппарат высокого давления K 3.100 (220V) *BR
Области применения
  • Велосипеды
  • Садовый инвентарь
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Очистка площадей вокрог дома и сада
  • Мотоциклы и мотороллеры
  • Легковые автомобили малого класса
  • Наружные лестницы
  • Легковые автомобили среднего класса и универсалы
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

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Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

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