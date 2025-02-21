Аппарат высокого давления K 3.500 T200 *EU
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
|Производительность (л/ч)
|макс. 420
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|1,8
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|10,9
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|285 x 325 x 876
Scope of supply
- Приспособление для очистки поверхностей: T 250
- Пистолет: стандартный (Quick Connect)
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 6 м
- Адаптер для садового шланга A3/4"
Оснащение
- Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
- Система подачи чистящего средства: Система всасывания
- Двигатель водяного охлаждения
- Сумка для принадлежностей
- Встроенный фильтр для воды
Видео
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
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