Избавьтесь от загрязнений – с помощью аппарата высокого давления K 3 Premium. Благодаря 6-метровому шлангу высокого давления аппарат идеально подходит для периодического использования и обеспечит сверкающую чистоту всего садового участка включая террасу, садовую мебель и автомобиль. При помощи струйной трубки Vario Power можно легко регулировать давление в зависимости от вида очищаемой поверхности. Грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю, удаляет даже стойкие загрязнения. Насос модели K 3 защищен фильтром для подаваемой на вход воды, что гарантирует долгий срок его службы. Благодаря колесам аппарат K 3 можно легко перемещать к различным местам применения. Встроенный барабан для шланга упрощает укладку шланга высокого давления, а все остальные аксессуары, входящие в комплект, можно легко хранить прямо на аппарате.