Аппарат высокого давления K 3 Premium
Эффективный помощник: аппарат высокого давления K 3 Premium оптимально подходит для очистки небольших садовых участков и террас, садовой мебели, автомобилей и т.д.
Избавьтесь от загрязнений – с помощью аппарата высокого давления K 3 Premium. Благодаря 6-метровому шлангу высокого давления аппарат идеально подходит для периодического использования и обеспечит сверкающую чистоту всего садового участка включая террасу, садовую мебель и автомобиль. При помощи струйной трубки Vario Power можно легко регулировать давление в зависимости от вида очищаемой поверхности. Грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю, удаляет даже стойкие загрязнения. Насос модели K 3 защищен фильтром для подаваемой на вход воды, что гарантирует долгий срок его службы. Благодаря колесам аппарат K 3 можно легко перемещать к различным местам применения. Встроенный барабан для шланга упрощает укладку шланга высокого давления, а все остальные аксессуары, входящие в комплект, можно легко хранить прямо на аппарате.
Особенности и преимущества
Практичное хранение аксессуаров на аппаратеДля аккуратного хранения с экономией места: практичный барабан для шланга высокого давления обеспечивает ему оптимальную защиту и позволяет быстро приступить к работе.
Встроенная всасывающая трубка для чистящего средстваЛегкая и удобная работа с чистящими средствами.
Большие колесаДля надежного и удобного перемещения в том числе по сложнопроходимой местности, например, по садовому участку. Легко маневрировать.
Система Quick Connect
- Easy Connect: шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и пистолету и столь же быстро отсоединяется от них, что экономит время и силы.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В)
|220 - 240
|Давление (фунт/кв. дюйм)
|макс. 1750
|Производительность (л/мин)
|макс. 6
|Производительность по площади (м²/ч)
|25
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (Вт)
|1400
|Cоединительный кабель (м)
|5
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,77
|Масса (с упаковкой) (кг)
|6,677
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|309 x 285 x 805
Scope of supply
- Пистолет: G 120 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 8 м
- Адаптер для садового шланга A3/4"
Оснащение
- Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
- Система подачи чистящего средства: всасывающая трубка
- Встроенный фильтр для воды
Области применения
- Очистка площадей вокрог дома и сада
- Террасы
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Садовый инвентарь
- Автомобили
- Мотоциклы и мотороллеры
- Велосипеды
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.