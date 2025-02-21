Аппарат высокого давления K 3 Premium

Эффективный помощник: аппарат высокого давления K 3 Premium оптимально подходит для очистки небольших садовых участков и террас, садовой мебели, автомобилей и т.д. 

Избавьтесь от загрязнений – с помощью аппарата высокого давления K 3 Premium. Благодаря 6-метровому шлангу высокого давления аппарат идеально подходит для периодического использования и обеспечит сверкающую чистоту всего садового участка включая террасу, садовую мебель и автомобиль. При помощи струйной трубки Vario Power можно легко регулировать давление в зависимости от вида очищаемой поверхности. Грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю, удаляет даже стойкие загрязнения. Насос модели K 3 защищен фильтром для подаваемой на вход воды, что гарантирует долгий срок его службы. Благодаря колесам аппарат K 3 можно легко перемещать к различным местам применения. Встроенный барабан для шланга упрощает укладку шланга высокого давления, а все остальные аксессуары, входящие в комплект, можно легко хранить прямо на аппарате.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления K 3 Premium: Практичное хранение аксессуаров на аппарате
Практичное хранение аксессуаров на аппарате
Для аккуратного хранения с экономией места: практичный барабан для шланга высокого давления обеспечивает ему оптимальную защиту и позволяет быстро приступить к работе.
Аппарат высокого давления K 3 Premium: Встроенная всасывающая трубка для чистящего средства
Встроенная всасывающая трубка для чистящего средства
Легкая и удобная работа с чистящими средствами.
Аппарат высокого давления K 3 Premium: Большие колеса
Большие колеса
Для надежного и удобного перемещения в том числе по сложнопроходимой местности, например, по садовому участку. Легко маневрировать.
Система Quick Connect
  • Easy Connect: шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и пистолету и столь же быстро отсоединяется от них, что экономит время и силы.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В) 220 - 240
Давление (фунт/кв. дюйм) макс. 1750
Производительность (л/мин) макс. 6
Производительность по площади (м²/ч) 25
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (Вт) 1400
Cоединительный кабель (м) 5
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,77
Масса (с упаковкой) (кг) 6,677
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 309 x 285 x 805

Scope of supply

  • Пистолет: G 120 Q
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 8 м
  • Адаптер для садового шланга A3/4"

Оснащение

  • Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
  • Система подачи чистящего средства: всасывающая трубка
  • Встроенный фильтр для воды
Области применения
  • Очистка площадей вокрог дома и сада
  • Террасы
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Садовый инвентарь
  • Автомобили
  • Мотоциклы и мотороллеры
  • Велосипеды
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

