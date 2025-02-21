Аппарат высокого давления K 3 Horizontal Plus Home
Компактный, занимающий минимум места аппарат высокого давления K 3 Horizontal Plus Home идеально подходит для очистки садовой мебели, дорожек и площадок в саду, террас и автомобилей. Поставляется с комплектом для уборки вокруг дома (Home Kit).
Компактный аппарат высокого давления K 3 Horizontal Plus Home, занимающий мало места при хранении, легко справляется с любыми загрязнениями. Оснащенный 5-метровым шлангом высокого давления, он прекрасно подходит для периодической уборки вокруг дома и в саду, например для очистки садовой мебели, террас, дорожек и площадок, а также и для мойки автомобилей. Комплект для уборки вокруг дома (Home Kit), включающий приспособление для очистки поверхностей T 1 и чистящее средство Patio & Deck (500 мл), обеспечивает быструю и аккуратную очистку больших площадей. При помощи струйной трубки Vario Power можно легко регулировать давление в зависимости от вида очищаемой поверхности. Грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю, удаляет даже стойкие загрязнения. Насос защищен фильтром для подаваемой на вход воды, что гарантирует долгий срок его службы. Малый вес и удобная ручка для переноски позволяют легко доставлять аппарат K 3 Horizontal Plus Home к различным местам выполнения работ. Дополнительный комфорт обеспечивает система Quick Connect: шланг высокого давления легко и быстро соединяется с аппаратом и пистолетом и отсоединяется от них. Все принадлежности, входящие в комплект поставки аппарата, можно разместить на его корпусе.
Особенности и преимущества
Особенно компактный аппарат, занимающий минимум места при храненииДля легкого хранения даже в самых небольших нишах. Возможность переноски одной рукой.
Встроенная всасывающая трубка для чистящего средстваЛегкая и удобная работа с чистящими средствами. Чистящие средства Kärcher (опция) улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.
Удобство храненияШланг, струйные трубки, пистолет и кабель компактно и аккуратно хранятся на корпусе аппарата.
Система Quick Connect
- Шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и отсоединяется от него, что экономит время и силы.
Оптимально подобранные принадлежности
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Давление (бар)
|20 - макс. 120
|Производительность (л/ч)
|макс. 380
|Производительность по площади (м²/ч)
|25
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (Вт)
|1600
|Cоединительный кабель (м)
|5
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,623
|Масса (с упаковкой) (кг)
|7,367
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|380 x 197 x 264
Scope of supply
- Комплект для уборки вокруг дома (Home Kit): K 3 Power: присп. для очистки поверхн. T 1, чист. ср-во Patio & Deck (0,5 л)
- Удлинительная трубка
- Пистолет: G 120 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 5 м
- Адаптер для садового шланга A3/4"
Оснащение
- Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
- Система подачи чистящего средства: всасывающая трубка
- Встроенный фильтр для воды
- Крепления для кабеля
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.