Таков современный подход к чистке высоким давлением: практичный мобильный помощник, интегрированный в приложение Kärcher Home & Garden, своими рекомендациями обеспечивает владельцу аппарата K 3 Premium Power Control достижение наилучших результатов уборки. А само приложение содержит также все необходимые сведения об аппарате, его применении и сервисном портале Kärcher. Еще одним практичным решением является настройка давления при помощи струйных трубок с его контролем на дисплее пистолета G 120 Q Power Control, гарантирующим обработку любой поверхности в оптимальном для нее режиме. Переход от чистки высоким давлением к нанесению чистящего средства, заливаемого в удобный встроенный бачок, не требует замены струйной трубки. Комплект для мойки автомобиля (Car Kit) включает моечную щетку для удаления с кузова налета грязи и автомобильный шампунь (500 мл). Другими преимуществами модели K 3 Premium Power Control являются облегчающий работу барабан для шланга, телескопическая ручка, выдвигаемая для удобного перемещения аппарата и задвигаемая для его хранения, держатели для принадлежностей, система Quick Connect.и дополнительная опора, повышающая устойчивость аппарата.