Аппарат высокого давления K 3.570 T 250
Мощный, мобильный и удобный аппарат высокого давления с асинхронным двигателем водяного охлаждения и системой Plug 'n' Clean. Предназначен для регулярного устранения как умеренных, так и сильных загрязнений.
Аппарат высокого давления K 3.570, оснащенный инновационным асинхронным (индукционным) двигателем водяного охлаждения, отличается высокой производительностью, долгим сроком службы, малым весом и низким потреблением электроэнергии. Он идеально подходит для регулярной очистки поверхностей средней площади от умеренных или сильных загрязнений. Приспособление для чистки поверхностей позволяет быстро очищать большие площади. Аппарат укомплектован практичными держателями для принадлежностей и шлангом высокого давления с разъемами Quick Connect с обоих концов. Кроме того, он оснащен регулятором подачи чистящего средства и инновационной системой Plug 'n' Clean, обеспечивающей быстрое чередование разных чистящих средств. Полностью закрытый корпус из ударопрочной пластмассы надежно защищает моторно-насосный агрегат от загрязнения и механических воздействий, а предохранительный клапан предотвращает превышение предельно допустимого давления. Аппарат предусматривает функцию автоматического отключения двигателя при отпускании рычага пистолета. Легкий насос из высококачественного композитного материала N-Cor отличается высоким КПД и в то же время низким уровнем шума. Другими преимуществами аппарата K 3.570 являются удобный выключатель большого размера и эргономичный пистолет, исключающий переутомление при продолжительной работе.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
|Производительность (л/ч)
|макс. 420
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|1,8
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|12,6
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|300 x 325 x 876
Scope of supply
- Приспособление для очистки поверхностей: T 250
- Пистолет: стандартный (Quick Connect)
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 6 м
- Адаптер для садового шланга A3/4"
Оснащение
- Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
- Система подачи чистящего средства: Система Plug ’n’ Clean
- Двигатель водяного охлаждения
- Встроенный фильтр для воды
Видео
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.