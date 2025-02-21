Аппарат высокого давления K 3.570, оснащенный инновационным асинхронным (индукционным) двигателем водяного охлаждения, отличается высокой производительностью, долгим сроком службы, малым весом и низким потреблением электроэнергии. Он идеально подходит для регулярной очистки поверхностей средней площади от умеренных или сильных загрязнений. Приспособление для чистки поверхностей позволяет быстро очищать большие площади. Аппарат укомплектован практичными держателями для принадлежностей и шлангом высокого давления с разъемами Quick Connect с обоих концов. Кроме того, он оснащен регулятором подачи чистящего средства и инновационной системой Plug 'n' Clean, обеспечивающей быстрое чередование разных чистящих средств. Полностью закрытый корпус из ударопрочной пластмассы надежно защищает моторно-насосный агрегат от загрязнения и механических воздействий, а предохранительный клапан предотвращает превышение предельно допустимого давления. Аппарат предусматривает функцию автоматического отключения двигателя при отпускании рычага пистолета. Легкий насос из высококачественного композитного материала N-Cor отличается высоким КПД и в то же время низким уровнем шума. Другими преимуществами аппарата K 3.570 являются удобный выключатель большого размера и эргономичный пистолет, исключающий переутомление при продолжительной работе.