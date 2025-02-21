Таков современный подход к чистке высоким давлением: практичный мобильный помощник, интегрированный в приложение Kärcher Home & Garden, своими рекомендациями обеспечивает владельцу аппарата K 3 Premium Power Control достижение наилучших результатов уборки. Настройка давления производится непосредственно при помощи струйных трубок, а его контроль на дисплее пистолета G 120 Q Power Control гарантирует обработку любой поверхности в оптимальном для нее режиме. Комплект для уборки вокруг дома (Home Kit), включающий приспособление для очистки поверхностей T 1 и чистящее средство Patio & Deck (500 мл), обеспечивает быструю и аккуратную очистку больших площадей. Для удобной работы с чистящими средствами в аппарате предусмотрен встроенный бачок. Комплект для мойки автомобиля (Car Kit) включает моечную щетку для удаления с кузова налета грязи и автомобильный шампунь (500 мл). В комплект поставки входит также мощная швабра PS 20, идеально подходящая для очистки деревянных террас. Кроме того, аппарат K 3 Premium Power Control впечатляет барабаном для шланга, телескопической ручкой, выдвигаемой для его удобного перемещения на колесах и задвигаемой для хранения с экономией места, держателями для принадлежностей, системой Quick Connect и дополнительной опорой, повышающей устойчивость аппарата.