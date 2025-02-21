Аппарат высокого давления K 3 Premium Power Control Car&Home Deck

Аппарат высокого давления K 3 Power Control в варианте Premium оснащен барабаном для шланга. Мобильный помощник дает пользователю рекомендации по применению аппарата, поставляемого вместе с комплектами для мойки автомобиля, уборки вокруг дома и чистки террас.

Таков современный подход к чистке высоким давлением: практичный мобильный помощник, интегрированный в приложение Kärcher Home & Garden, своими рекомендациями обеспечивает владельцу аппарата K 3 Premium Power Control достижение наилучших результатов уборки. Настройка давления производится непосредственно при помощи струйных трубок, а его контроль на дисплее пистолета G 120 Q Power Control гарантирует обработку любой поверхности в оптимальном для нее режиме. Комплект для уборки вокруг дома (Home Kit), включающий приспособление для очистки поверхностей T 1 и чистящее средство Patio & Deck (500 мл), обеспечивает быструю и аккуратную очистку больших площадей. Для удобной работы с чистящими средствами в аппарате предусмотрен встроенный бачок. Комплект для мойки автомобиля (Car Kit) включает моечную щетку для удаления с кузова налета грязи и автомобильный шампунь (500 мл). В комплект поставки входит также мощная швабра PS 20, идеально подходящая для очистки деревянных террас. Кроме того, аппарат K 3 Premium Power Control впечатляет барабаном для шланга, телескопической ручкой, выдвигаемой для его удобного перемещения на колесах и задвигаемой для хранения с экономией места, держателями для принадлежностей, системой Quick Connect и дополнительной опорой, повышающей устойчивость аппарата.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления K 3 Premium Power Control Car&Home Deck: Мобильное приложение Home & Garden
Мобильное приложение Home & Garden
Приложение Kärcher Home & Garden позволит Вам стать экспертом в области уборки. Воспользуйтесь обширным опытом Kärcher для достижения превосходных результатов чистки. Удобный и всеобъемлющий сервис: вся необходимая информация об аппарате, его применении и нашем сервисном портале.
Аппарат высокого давления K 3 Premium Power Control Car&Home Deck: Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубки
Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубки
Оптимальная настройка для очистки любых поверхностей. 3 ступени давления и режим нанесения чистящего средства. Полный контроль: осуществляемые настройки отображаются индикатором. Система Quick Connect для простого присоединения шланга высокого давления и принадлежностей.
Аппарат высокого давления K 3 Premium Power Control Car&Home Deck: Барабан для шланга для удобного выполнения работ
Барабан для шланга для удобного выполнения работ
Шланг высокого давления хранится с экономией места и оптимально защищен от повреждения. Удобство работы: шланг быстро и легко разматывается для выполнения работ и быстро сматывается после их окончания. Низкий центр тяжести аппарата для его устойчивого удержания даже на наклонных поверхностях.
Бак для чистящего средства
  • Удобно и аккуратно: для наполнения бачка чистящим средством его можно снять с аппарата.
  • Практичный бачок облегчает работу с чистящим средством.
  • Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Давление (фунт/кв. дюйм) макс. 1950
Производительность (л/мин) макс. 6,3
Производительность по площади (м²/ч) 25
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (Вт) 1700
Cоединительный кабель (м) 5
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 5,615
Масса (с упаковкой) (кг) 10,7
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 340 x 281 x 677

Scope of supply

  • Комплект для уборки вокруг дома (Home Kit): K 3 Power: присп. для очистки поверхн. T 1, чист. ср-во Patio & Deck (0,5 л)
  • Комплект для мойки автомобиля (Car Kit): моечная щетка, авт. шампунь (0,5 л)
  • Швабра для балкона
  • Пистолет: G 120 Q Power Control
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 8 м
  • Адаптер для садового шланга A3/4"

Оснащение

  • Интегр. барабан для шланга высокого давления
  • Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
  • Система подачи чистящего средства: Бак
  • Встроенный фильтр для воды
Области применения
  • Велосипеды
  • Садовый инвентарь
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Очистка площадей вокрог дома и сада
  • Мотоциклы и мотороллеры
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме.

Техника Керхер
Условия приобретения товара
