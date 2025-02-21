Аппарат высокого давления K 3 Follow Me
Компактный 4-колесный аппарат высокого давления K 3.000 обеспечивает непрерывную работу и прекрасно подходит, например, для очистки незначительно или умеренно загрязненных автомобилей, въездов во дворы или садовой мебели.
Легкий, компактный и надежный аппарат высокого давления K 3.000 – оптимальное решение для периодической очистки автомобилей, въездов во дворы, садовой мебели и т. д. Горизонтальная конструкция обеспечивает его высокую устойчивость и удобство хранения. 4-колесное шасси с двумя поворотными передними колесами позволяет легко перемещать аппарат за собой, практически не прерывая работу, а система Quick Connect – быстро подготавливать его к применению и к хранению после проведения уборки. Аппарат оснащен бачком для чистящего средства, наносимого на поверхности в режиме низкого давления, предохранительным клапаном для защиты от превышения давления, выключателем больших размеров и эргономичным пистолетом. На его корпусе предусмотрены держатели для струйных трубок, шланга высокого давления и сетевого кабеля. Функция автоматического отключения обеспечивает выключение двигателя при отпускании рычага пистолета.
Особенности и преимущества
Уникальная 4-колесная конструкцияВысокие мобильность и маневренность. Отсутствие перерывов в работе, связанных с перемещением аппарата.
Бак для чистящего средстваПрактичный бачок облегчает работу с чистящим средством. Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей
Система Quick ConnectШланг высокого давления легко присоединить и отсоединить от пистолета высокого давления и минимойки
Грязевая фреза
- Вращающаяся точечная струя для удаления стойких загрязнений.
Компактный дизайн
- Хранение с экономией места.
Интегрированный бачок для чистящего средства
- Большое отверстие облегчает заправку бачка чистящими средствами, повышающими эффективность очистки.
Шланг высокого давления длиной 15 фт
- Увеличенный радиус действия
Струйная трубка Vario Power
- Простая регулировка давления обеспечивает адаптацию к различным поверхностям и степени их загрязненности.
Грязевая фреза
- Превосходный результат чистки, в т. ч. при наличии стойких загрязнений. Значительное (до 80 %) повышение производительности очистки (эффективности удаления грязи) в сравнении с использованием струйной трубки Vario Power.
Спецификации
Технические характеристики
|Давление (фунт/кв. дюйм)
|макс. 1800
|Производительность (л/ч)
|макс. 380
|Производительность по площади (м²/ч)
|25
|Потребляемая мощность (Вт)
|1600
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|5,808
|Масса (с упаковкой) (кг)
|9,12
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|536 x 311 x 336
Scope of supply
- Пистолет: G 180 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 7.5 м
- Адаптер для садового шланга A3/4"
Оснащение
- Встроенный фильтр для воды
Области применения
- Велосипеды
- Садовый инвентарь
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Очистка площадей вокрог дома и сада
- Мотоциклы и мотороллеры
- Легковые автомобили малого класса
- Наружные лестницы
- Легковые автомобили среднего класса и универсалы
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Дома на колесах
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.