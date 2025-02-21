Аппарат высокого давления K 3 Follow Me

Компактный 4-колесный аппарат высокого давления K 3.000 обеспечивает непрерывную работу и прекрасно подходит, например, для очистки незначительно или умеренно загрязненных автомобилей, въездов во дворы или садовой мебели.

Легкий, компактный и надежный аппарат высокого давления K 3.000 – оптимальное решение для периодической очистки автомобилей, въездов во дворы, садовой мебели и т. д. Горизонтальная конструкция обеспечивает его высокую устойчивость и удобство хранения. 4-колесное шасси с двумя поворотными передними колесами позволяет легко перемещать аппарат за собой, практически не прерывая работу, а система Quick Connect – быстро подготавливать его к применению и к хранению после проведения уборки. Аппарат оснащен бачком для чистящего средства, наносимого на поверхности в режиме низкого давления, предохранительным клапаном для защиты от превышения давления, выключателем больших размеров и эргономичным пистолетом. На его корпусе предусмотрены держатели для струйных трубок, шланга высокого давления и сетевого кабеля. Функция автоматического отключения обеспечивает выключение двигателя при отпускании рычага пистолета.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления K 3 Follow Me: Уникальная 4-колесная конструкция
Уникальная 4-колесная конструкция
Высокие мобильность и маневренность. Отсутствие перерывов в работе, связанных с перемещением аппарата.
Аппарат высокого давления K 3 Follow Me: Бак для чистящего средства
Бак для чистящего средства
Практичный бачок облегчает работу с чистящим средством. Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей
Аппарат высокого давления K 3 Follow Me: Система Quick Connect
Система Quick Connect
Шланг высокого давления легко присоединить и отсоединить от пистолета высокого давления и минимойки
Грязевая фреза
  • Вращающаяся точечная струя для удаления стойких загрязнений.
Компактный дизайн
  • Хранение с экономией места.
Интегрированный бачок для чистящего средства
  • Большое отверстие облегчает заправку бачка чистящими средствами, повышающими эффективность очистки.
Шланг высокого давления длиной 15 фт
  • Увеличенный радиус действия
Струйная трубка Vario Power
  • Простая регулировка давления обеспечивает адаптацию к различным поверхностям и степени их загрязненности.
Грязевая фреза
  • Превосходный результат чистки, в т. ч. при наличии стойких загрязнений. Значительное (до 80 %) повышение производительности очистки (эффективности удаления грязи) в сравнении с использованием струйной трубки Vario Power.
Спецификации

Технические характеристики

Давление (фунт/кв. дюйм) макс. 1800
Производительность (л/ч) макс. 380
Производительность по площади (м²/ч) 25
Потребляемая мощность (Вт) 1600
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 5,808
Масса (с упаковкой) (кг) 9,12
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 536 x 311 x 336

Scope of supply

  • Пистолет: G 180 Q
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 7.5 м
  • Адаптер для садового шланга A3/4"

Оснащение

  • Встроенный фильтр для воды
Аппарат высокого давления K 3 Follow Me
Аппарат высокого давления K 3 Follow Me
Области применения
  • Велосипеды
  • Садовый инвентарь
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Очистка площадей вокрог дома и сада
  • Мотоциклы и мотороллеры
  • Легковые автомобили малого класса
  • Наружные лестницы
  • Легковые автомобили среднего класса и универсалы
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Дома на колесах
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2025