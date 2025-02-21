Легкий, компактный и надежный аппарат высокого давления K 3.000 – оптимальное решение для периодической очистки автомобилей, въездов во дворы, садовой мебели и т. д. Горизонтальная конструкция обеспечивает его высокую устойчивость и удобство хранения. 4-колесное шасси с двумя поворотными передними колесами позволяет легко перемещать аппарат за собой, практически не прерывая работу, а система Quick Connect – быстро подготавливать его к применению и к хранению после проведения уборки. Аппарат оснащен бачком для чистящего средства, наносимого на поверхности в режиме низкого давления, предохранительным клапаном для защиты от превышения давления, выключателем больших размеров и эргономичным пистолетом. На его корпусе предусмотрены держатели для струйных трубок, шланга высокого давления и сетевого кабеля. Функция автоматического отключения обеспечивает выключение двигателя при отпускании рычага пистолета.