Комфортное, мощное, долговечное и исключительно тихое решение для чистки высоким давлением: аппарат K 3 Silent Veranda JP с инновационным асинхронным (индукционным) электродвигателем водяного охлаждения, впечатляющий малым весом и высокой мобильностью. Специальная изоляция обеспечивает значительное (до 50 %) снижение уровня шума в сравнении со стандартными аппаратами того же класса производительности, благодаря чему этот аппарат прекрасно подходит для применения в жилых кварталах (например, для уборки на балконах и верандах). Дополнительный комплект для уборки на веранде включает 3-метровый всасывающий шланг для питания аппарата водой из альтернативных источников и мощную швабру PS 20. Аппарат рассчитан на регулярное устранение незначительных или умеренных загрязнений. Он укомплектован бачком для чистящего средства и шлангом высокого давления с разъемами Quick Connect с обоих концов, которые облегчают его присоединение и отсоединение. Функция автоматического отключения обеспечивает выключение двигателя при отпускании рычага пистолета.