Аппарат высокого давления K 3 Silent Veranda, 50 Гц
Аппарат высокого давления с очень низким уровнем шума для уборки на балконе или веранде обеспечивает эффективное регулярное удаление незначительных или умеренных загрязнений. Поставляется с комплектом для уборки на веранде.
Комфортное, мощное, долговечное и исключительно тихое решение для чистки высоким давлением: аппарат K 3 Silent Veranda JP с инновационным асинхронным (индукционным) электродвигателем водяного охлаждения, впечатляющий малым весом и высокой мобильностью. Специальная изоляция обеспечивает значительное (до 50 %) снижение уровня шума в сравнении со стандартными аппаратами того же класса производительности, благодаря чему этот аппарат прекрасно подходит для применения в жилых кварталах (например, для уборки на балконах и верандах). Дополнительный комплект для уборки на веранде включает 3-метровый всасывающий шланг для питания аппарата водой из альтернативных источников и мощную швабру PS 20. Аппарат рассчитан на регулярное устранение незначительных или умеренных загрязнений. Он укомплектован бачком для чистящего средства и шлангом высокого давления с разъемами Quick Connect с обоих концов, которые облегчают его присоединение и отсоединение. Функция автоматического отключения обеспечивает выключение двигателя при отпускании рычага пистолета.
Особенности и преимущества
Предохранительный клапан и функция отключения двигателя
- Обеспечивает защиту от превышения давления.
Система Quick Connect
- Удобство присоединения и отсоединения шланга.
Новая грязевая фреза
- Роторное сопло формирует вращающуюся струю для устранения стойких загрязнений со значительно (до 80 %) увеличенной производительностью.
Бачок для чистящего средства
- Постоянный доступ к чистящему средству и простота его применения.
Очень низкий уровень шума
- Уровень шума снижен до 50 %.
Асинхронный двигатель водяного охлаждения
- Особенно мощная
Телескопическая ручка
- Удобство перемещения аппарата на колесах и его хранения.
Водяной фильтр
- Очищает воду от крупных частиц грязи.
Всасывающий шланг
- Для питания аппарата водой из альтернативных источников.
Мощная швабра
- Быстро и эффективно удаляет с различных поверхностей стойкие загрязнения.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|100
|Частота (Гц)
|50
|Давление (МПа)
|макс. 10
|Производительность (л/ч)
|макс. 360
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|1,3
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|10,3
|Масса (с упаковкой) (кг)
|14,553
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|331 x 286 x 563
Scope of supply
- Швабра для балкона
- Всасывающий шланг
- Пистолет: стандартный (Quick Connect)
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 10 м
- Адаптер для садового шланга A3/4"
Оснащение
- Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
- Система подачи чистящего средства: Бак
- Двигатель водяного охлаждения
- Встроенный фильтр для воды
Области применения
- Велосипеды
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Легковые автомобили малого класса
- Уборка на входе в дом
- Балкон
- Окна и стеклянные поверхности
- Ванная
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
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