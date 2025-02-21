Аппарат высокого давления K 3 Silent Veranda, 50 Гц

Аппарат высокого давления с очень низким уровнем шума для уборки на балконе или веранде обеспечивает эффективное регулярное удаление незначительных или умеренных загрязнений. Поставляется с комплектом для уборки на веранде.

Комфортное, мощное, долговечное и исключительно тихое решение для чистки высоким давлением: аппарат K 3 Silent Veranda JP с инновационным асинхронным (индукционным) электродвигателем водяного охлаждения, впечатляющий малым весом и высокой мобильностью. Специальная изоляция обеспечивает значительное (до 50 %) снижение уровня шума в сравнении со стандартными аппаратами того же класса производительности, благодаря чему этот аппарат прекрасно подходит для применения в жилых кварталах (например, для уборки на балконах и верандах). Дополнительный комплект для уборки на веранде включает 3-метровый всасывающий шланг для питания аппарата водой из альтернативных источников и мощную швабру PS 20. Аппарат рассчитан на регулярное устранение незначительных или умеренных загрязнений. Он укомплектован бачком для чистящего средства и шлангом высокого давления с разъемами Quick Connect с обоих концов, которые облегчают его присоединение и отсоединение. Функция автоматического отключения обеспечивает выключение двигателя при отпускании рычага пистолета.

Особенности и преимущества
Предохранительный клапан и функция отключения двигателя
  • Обеспечивает защиту от превышения давления.
Система Quick Connect
  • Удобство присоединения и отсоединения шланга.
Новая грязевая фреза
  • Роторное сопло формирует вращающуюся струю для устранения стойких загрязнений со значительно (до 80 %) увеличенной производительностью.
Бачок для чистящего средства
  • Постоянный доступ к чистящему средству и простота его применения.
Очень низкий уровень шума
  • Уровень шума снижен до 50 %.
Асинхронный двигатель водяного охлаждения
  • Особенно мощная
Телескопическая ручка
  • Удобство перемещения аппарата на колесах и его хранения.
Водяной фильтр
  • Очищает воду от крупных частиц грязи.
Всасывающий шланг
  • Для питания аппарата водой из альтернативных источников.
Мощная швабра
  • Быстро и эффективно удаляет с различных поверхностей стойкие загрязнения.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 100
Частота (Гц) 50
Давление (МПа) макс. 10
Производительность (л/ч) макс. 360
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 1,3
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 10,3
Масса (с упаковкой) (кг) 14,553
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 331 x 286 x 563

Scope of supply

  • Швабра для балкона
  • Всасывающий шланг
  • Пистолет: стандартный (Quick Connect)
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 10 м
  • Адаптер для садового шланга A3/4"

Оснащение

  • Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
  • Система подачи чистящего средства: Бак
  • Двигатель водяного охлаждения
  • Встроенный фильтр для воды
Аппарат высокого давления K 3 Silent Veranda, 50 Гц
Аппарат высокого давления K 3 Silent Veranda, 50 Гц
Аппарат высокого давления K 3 Silent Veranda, 50 Гц
Области применения
  • Велосипеды
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Легковые автомобили малого класса
  • Уборка на входе в дом
  • Балкон
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Ванная
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

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