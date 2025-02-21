Аппарат высокого давления K 3 FJ Home
Аппарат высокого давления K 3 FJ – отличное решение для чистки умеренно загрязненных садовых дорожек небольшой площади, террас и садовой мебели, а также для мойки автомобилей. Поставляется с комплектом для уборки вокруг дома и насадкой для пенной чистки.
Аппарат высокого давления K 3 FJ Home легко справляется с любыми загрязнениями. Шланг высокого давления длиной 6 метров делает аппарат незаменимым для периодической уборки вокруг дома, обеспечивая чистоту поверхностей как небольших террас, так и садовой мебели и автомобилей. Комплект для уборки вокруг дома, включающий приспособление для очистки поверхностей T 1 и чистящее средство Patio & Deck (500 мл), обеспечивает быструю и аккуратную очистку больших площадей. При помощи струйной трубки Vario Power можно легко регулировать давление в зависимости от вида очищаемой поверхности. Грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю, удаляет даже стойкие загрязнения. Насос защищен фильтром для подаваемой на вход воды, что гарантирует долгий срок его службы. Дополнительная насадка для пенной чистки с автомобильным шампунем (500 мл) обеспечивает высочайшую эффективность очистки. Благодаря колесам аппарат K 3 FJ Home можно легко перемещать к различным местам применения.
Особенности и преимущества
Система Quick ConnectШланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и отсоединяется от него, что экономит время и силы.
Удобство храненияШланг, струйные трубки, пистолет и кабель компактно и аккуратно хранятся на корпусе аппарата.
Большие колесаДля надежного и удобного перемещения в том числе по сложнопроходимой местности, например, по садовому участку. Легко маневрировать.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
|Производительность (л/ч)
|макс. 380
|Производительность по площади (м²/ч)
|25
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,6
|Cоединительный кабель (м)
|5
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,345
|Масса (с упаковкой) (кг)
|8,24
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|242 x 285 x 805
Scope of supply
- Комплект для уборки вокруг дома (Home Kit): K 3 Power: присп. для очистки поверхн. T 1, чист. ср-во Patio & Deck (0,5 л)
- Удлинительная трубка
- Насадка для пенной чистки: 0.3 л
- Чистящее средство: Автомобильный шампунь (готовый к применению) RM 562
- Пистолет: G 120 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 6 м
- Адаптер для садового шланга A3/4"
Оснащение
- Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
- Система подачи чистящего средства: всасывающая трубка
- Встроенный фильтр для воды
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.