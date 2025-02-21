Аппарат высокого давления K 3 FJ Home легко справляется с любыми загрязнениями. Шланг высокого давления длиной 6 метров делает аппарат незаменимым для периодической уборки вокруг дома, обеспечивая чистоту поверхностей как небольших террас, так и садовой мебели и автомобилей. Комплект для уборки вокруг дома, включающий приспособление для очистки поверхностей T 1 и чистящее средство Patio & Deck (500 мл), обеспечивает быструю и аккуратную очистку больших площадей. При помощи струйной трубки Vario Power можно легко регулировать давление в зависимости от вида очищаемой поверхности. Грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю, удаляет даже стойкие загрязнения. Насос защищен фильтром для подаваемой на вход воды, что гарантирует долгий срок его службы. Дополнительная насадка для пенной чистки с автомобильным шампунем (500 мл) обеспечивает высочайшую эффективность очистки. Благодаря колесам аппарат K 3 FJ Home можно легко перемещать к различным местам применения.