Комфортное, мощное, долговечное и исключительно тихое решение для чистки высоким давлением: аппарат K 3 Silent JP с инновационным асинхронным (индукционным) электродвигателем водяного охлаждения. Аппарат, обеспечивающий высокую мобильность, снабжен специальной звукоизоляцией, значительно (до 50 %) уменьшающий уровень шума в сравнении с обычными аппаратами того же класса производительности. Благодаря этому он идеально подходит для применения как на открытом воздухе, так и в помещениях, например, для уборки на балконах и верандах. Аппарат, легко удаляющий загрязнения малой или средней степени, оснащен бачком для чистящего средства и шлангом высокого давления с разъемами Quick Connect с обеих сторон, позволяющими быстро и легко присоединять и отсоединять его. Функция автоматического отключения гарантирует немедленное отключение электродвигателя при отпускании рычага пистолета.