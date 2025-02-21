Аппарат высокого давления K 3 Silent 60Hz
Очень тихий аппарат высокого давления идеально подходит для уборки на балконе и веранде. Он обеспечивает эффективное регулярное удаление загрязнений малой или средней интенсивности.
Комфортное, мощное, долговечное и исключительно тихое решение для чистки высоким давлением: аппарат K 3 Silent JP с инновационным асинхронным (индукционным) электродвигателем водяного охлаждения. Аппарат, обеспечивающий высокую мобильность, снабжен специальной звукоизоляцией, значительно (до 50 %) уменьшающий уровень шума в сравнении с обычными аппаратами того же класса производительности. Благодаря этому он идеально подходит для применения как на открытом воздухе, так и в помещениях, например, для уборки на балконах и верандах. Аппарат, легко удаляющий загрязнения малой или средней степени, оснащен бачком для чистящего средства и шлангом высокого давления с разъемами Quick Connect с обеих сторон, позволяющими быстро и легко присоединять и отсоединять его. Функция автоматического отключения гарантирует немедленное отключение электродвигателя при отпускании рычага пистолета.
Особенности и преимущества
Система быстродействующих разъемов
- Шланг легко присоединяется и отсоединяется благодаря стыковым разъемам.
Грязевая фреза
- Вращающаяся струя воды устраняет стойкие загрязнения и значительно (до 80 %) увеличивает производительность уборки.
Бачок для чистящего средства
- Постоянный доступ к чистящему средству и простота его применения.
Очень низкий уровень шума
- Уровень шума снижен до 50 %.
Асинхронный двигатель водяного охлаждения
- Особенно мощная
Телескопическая ручка
- Удобство транспортировки и хранения.
Струйная трубка Vario Power
- Позволяет легко регулировать давление.
Держатели для принадлежностей
- Принадлежности хранятся аккуратно и с экономией места.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|100 / 60
|Давление (МПа)
|макс. 10
|Производительность (л/ч)
|макс. 360
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,3
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|12,73
|Масса (с упаковкой) (кг)
|16,37
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|394 x 289 x 542
Scope of supply
- Пистолет: G 120 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 10 м
- Адаптер для садового шланга A3/4"
Оснащение
- Сетка для принадлежностей
- Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
- Система подачи чистящего средства: Бак
- Телескопическая ручка
- Двигатель водяного охлаждения
- Встроенный фильтр для воды
Области применения
- Велосипеды
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Легковые автомобили малого класса
- Уборка на входе в дом
- Балкон
- Окна и стеклянные поверхности
- Ванная
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.