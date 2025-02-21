Аппарат высокого давления K 3.450 T 350
Мощный аппарат высокого давления, оснащенный универсальным двигателем воздушного охлаждения, подходит для регулярного устранения как умеренных, так и сильных загрязнений. Его компактная конструкция обеспечивает высокую мобильность.
Аппарат высокого давления K 3.450 T 350 прекрасно подходит для регулярного устранения как обычных, так и довольно стойких загрязнений – например, с кузовов автомобилей или различных поверхностей средней площади вокруг дома и в саду. Малый вес компактного аппарата, оснащенного легким универсальным электродвигателем воздушного охлаждения, обеспечивает его удобную транспортировку. Полностью закрытый корпус из ударопрочной пластмассы надежно защищает моторно-насосный агрегат от загрязнения и механических воздействий, а предохранительный клапан предотвращает повреждение компонентов чрезмерно высоким давлением. Аппарат предусматривает функцию автоматического отключения двигателя при отпускании рычага пистолета. Другими особенностями модели K 3.450 T 350, обеспечивающими удобство выполнения работ, являются большой выключатель, эргономичный пистолет, бачок для чистящего средства и шланг высокого давления, снабженный с обеих сторон элементами защиты от перегиба.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Давление (фунт/кв. дюйм)
|макс. 1800
|Производительность (л/мин)
|6,3
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|1,7
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|7,5
|Масса (с упаковкой) (кг)
|12,2
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|333,2 x 372 x 869,3
Scope of supply
- Приспособление для очистки поверхностей: T 250
- Моечная щетка
- Пистолет: стандартный (Quick Connect)
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 8 м
- Адаптер для садового шланга A3/4"
Оснащение
- Система подачи чистящего средства: Бак
- Встроенный фильтр для воды
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.