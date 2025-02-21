Аппарат высокого давления K 3.450 T 350

Мощный аппарат высокого давления, оснащенный универсальным двигателем воздушного охлаждения, подходит для регулярного устранения как умеренных, так и сильных загрязнений. Его компактная конструкция обеспечивает высокую мобильность.

Аппарат высокого давления K 3.450 T 350 прекрасно подходит для регулярного устранения как обычных, так и довольно стойких загрязнений – например, с кузовов автомобилей или различных поверхностей средней площади вокруг дома и в саду. Малый вес компактного аппарата, оснащенного легким универсальным электродвигателем воздушного охлаждения, обеспечивает его удобную транспортировку. Полностью закрытый корпус из ударопрочной пластмассы надежно защищает моторно-насосный агрегат от загрязнения и механических воздействий, а предохранительный клапан предотвращает повреждение компонентов чрезмерно высоким давлением. Аппарат предусматривает функцию автоматического отключения двигателя при отпускании рычага пистолета. Другими особенностями модели K 3.450 T 350, обеспечивающими удобство выполнения работ, являются большой выключатель, эргономичный пистолет, бачок для чистящего средства и шланг высокого давления, снабженный с обеих сторон элементами защиты от перегиба.

Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Давление (фунт/кв. дюйм) макс. 1800
Производительность (л/мин) 6,3
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 1,7
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 7,5
Масса (с упаковкой) (кг) 12,2
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 333,2 x 372 x 869,3

Scope of supply

  • Приспособление для очистки поверхностей: T 250
  • Моечная щетка
  • Пистолет: стандартный (Quick Connect)
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 8 м
  • Адаптер для садового шланга A3/4"

Оснащение

  • Система подачи чистящего средства: Бак
  • Встроенный фильтр для воды
Аппарат высокого давления K 3.450 T 350
Аппарат высокого давления K 3.450 T 350
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

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