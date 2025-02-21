Аппарат высокого давления K 3.450 T 350 прекрасно подходит для регулярного устранения как обычных, так и довольно стойких загрязнений – например, с кузовов автомобилей или различных поверхностей средней площади вокруг дома и в саду. Малый вес компактного аппарата, оснащенного легким универсальным электродвигателем воздушного охлаждения, обеспечивает его удобную транспортировку. Полностью закрытый корпус из ударопрочной пластмассы надежно защищает моторно-насосный агрегат от загрязнения и механических воздействий, а предохранительный клапан предотвращает повреждение компонентов чрезмерно высоким давлением. Аппарат предусматривает функцию автоматического отключения двигателя при отпускании рычага пистолета. Другими особенностями модели K 3.450 T 350, обеспечивающими удобство выполнения работ, являются большой выключатель, эргономичный пистолет, бачок для чистящего средства и шланг высокого давления, снабженный с обеих сторон элементами защиты от перегиба.