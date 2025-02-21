Аппарат высокого давления K 3.500
Особенности и преимущества
Высокая производительность
- Современный электродвигатель водяного охлаждения впечатляет высокой мощностью и длительным сроком службы.
Система Plug 'n' Clean
- Быстро, легко и удобно – благодаря системе Plug ’n’ Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.
Система Quick Connect
- Шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и отсоединяется от него, что экономит время и силы.
Удобное хранение на крюке
- Кабель может храниться на крюке, который расположен непосредственно на мойке
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|110
|Частота (Гц)
|60
|Давление (бар/МПа)
|20 - 120 / 2 - 12
|Производительность (л/ч)
|макс. 340
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|1,5
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|12,96
|Масса (с упаковкой) (кг)
|15,692
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|333 x 372 x 869
Scope of supply
- Пистолет: стандартный (Quick Connect)
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 7.5 м
- Адаптер для садового шланга A3/4"
Оснащение
- Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
- Система подачи чистящего средства: Система Plug ’n’ Clean
- Встроенный фильтр для воды
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.