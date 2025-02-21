Аппарат высокого давления K 3.500

Особенности и преимущества
Высокая производительность
  • Современный электродвигатель водяного охлаждения впечатляет высокой мощностью и длительным сроком службы.
Система Plug 'n' Clean
  • Быстро, легко и удобно – благодаря системе Plug ’n’ Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.
Система Quick Connect
  • Шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и отсоединяется от него, что экономит время и силы.
Удобное хранение на крюке
  • Кабель может храниться на крюке, который расположен непосредственно на мойке
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 110
Частота (Гц) 60
Давление (бар/МПа) 20 - 120 / 2 - 12
Производительность (л/ч) макс. 340
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 1,5
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 12,96
Масса (с упаковкой) (кг) 15,692
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 333 x 372 x 869

Scope of supply

  • Пистолет: стандартный (Quick Connect)
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 7.5 м
  • Адаптер для садового шланга A3/4"

Оснащение

  • Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
  • Система подачи чистящего средства: Система Plug ’n’ Clean
  • Встроенный фильтр для воды
Аппарат высокого давления K 3.500
Аппарат высокого давления K 3.500
Аппарат высокого давления K 3.500
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

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Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

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