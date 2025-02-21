Аппарат высокого давления K 3.350 (127V) *BR
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|127
|Частота (Гц)
|60
|Давление (бар/фунт/кв. дюйм)
|120 / 1740
|Производительность (л/ч)
|макс. 360
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|8,3
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|334 x 373 x 870
Scope of supply
- Пистолет: стандартный (Quick Connect)
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 6 м
- Адаптер для садового шланга A3/4"
Оснащение
- Система подачи чистящего средства: Система всасывания
- Сумка для принадлежностей
- Встроенный фильтр для воды
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.