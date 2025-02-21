Аппарат высокого давления K 5 Basic
Аппарат высокого давления K 5 Basic с двигателем водяного охлаждения подходит для периодической очистки умеренно загрязненных автомобилей больших размеров, каменных стен или велосипедов.
Аппарат K 5 Basic, рассчитанный на устранение загрязнений средней интенсивности, одинаково хорошо очищает как велосипеды и автомобили, так и каменные стены. В комплект поставки аппарата, оснащенного мощным электродвигателем водяного охлаждения, входят пистолет с разъемом Quick Connect и 8-метровый шланг высокого давления, а также струйная трубка Vario Power, позволяющая регулировать давление для бережной очистки чувствительных поверхностей, и грязевая фреза, формирующая мощную вращающуюся точечную струю для устранения стойких загрязнений. Для защиты насоса предусмотрен встроенный фильтр для воды.
Особенности и преимущества
Высокая производительностьСовременный электродвигатель водяного охлаждения впечатляет высокой мощностью и длительным сроком службы.
РукояткаВыдвигается на удобную для пользователя высоту для легкого перемещения аппарата.
Большие колесаДля надежного и удобного перемещения в том числе по сложнопроходимой местности, например, по садовому участку.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|230 / 50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
|Производительность (л/ч)
|макс. 500
|Производительность по площади (м²/ч)
|40
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|2,1
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|11,5
|Масса (с упаковкой) (кг)
|15
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|341 x 325 x 867
Scope of supply
- Пистолет: стандартный (Quick Connect)
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 8 м
- Адаптер для садового шланга A3/4"
Оснащение
- Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
- Система подачи чистящего средства: всасывающая трубка
- Телескопическая ручка
- Двигатель водяного охлаждения
- Встроенный фильтр для воды
- Режим всасывания воды из открытых источников
Области применения
- Велосипеды
- Садовый инвентарь
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Очистка площадей вокрог дома и сада
- Мотоциклы и мотороллеры
- Легковые автомобили малого класса
- Наружные лестницы
- Легковые автомобили среднего класса и универсалы
- Каменные садовые ограды и каменные стены
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.