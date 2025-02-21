Аппарат высокого давления K 5 Basic

Аппарат высокого давления K 5 Basic с двигателем водяного охлаждения подходит для периодической очистки умеренно загрязненных автомобилей больших размеров, каменных стен или велосипедов.

Аппарат K 5 Basic, рассчитанный на устранение загрязнений средней интенсивности, одинаково хорошо очищает как велосипеды и автомобили, так и каменные стены. В комплект поставки аппарата, оснащенного мощным электродвигателем водяного охлаждения, входят пистолет с разъемом Quick Connect и 8-метровый шланг высокого давления, а также струйная трубка Vario Power, позволяющая регулировать давление для бережной очистки чувствительных поверхностей, и грязевая фреза, формирующая мощную вращающуюся точечную струю для устранения стойких загрязнений. Для защиты насоса предусмотрен встроенный фильтр для воды.

Особенности и преимущества
Современный электродвигатель водяного охлаждения впечатляет высокой мощностью и длительным сроком службы.
Выдвигается на удобную для пользователя высоту для легкого перемещения аппарата.
Для надежного и удобного перемещения в том числе по сложнопроходимой местности, например, по садовому участку.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 230 / 50
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
Производительность (л/ч) макс. 500
Производительность по площади (м²/ч) 40
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 2,1
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 11,5
Масса (с упаковкой) (кг) 15
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 341 x 325 x 867

Scope of supply

  • Пистолет: стандартный (Quick Connect)
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 8 м
  • Адаптер для садового шланга A3/4"

Оснащение

  • Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
  • Система подачи чистящего средства: всасывающая трубка
  • Телескопическая ручка
  • Двигатель водяного охлаждения
  • Встроенный фильтр для воды
  • Режим всасывания воды из открытых источников
Области применения
  • Велосипеды
  • Садовый инвентарь
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Очистка площадей вокрог дома и сада
  • Мотоциклы и мотороллеры
  • Легковые автомобили малого класса
  • Наружные лестницы
  • Легковые автомобили среднего класса и универсалы
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
