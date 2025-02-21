Аппарат K 5 Basic, рассчитанный на устранение загрязнений средней интенсивности, одинаково хорошо очищает как велосипеды и автомобили, так и каменные стены. В комплект поставки аппарата, оснащенного мощным электродвигателем водяного охлаждения, входят пистолет с разъемом Quick Connect и 8-метровый шланг высокого давления, а также струйная трубка Vario Power, позволяющая регулировать давление для бережной очистки чувствительных поверхностей, и грязевая фреза, формирующая мощную вращающуюся точечную струю для устранения стойких загрязнений. Для защиты насоса предусмотрен встроенный фильтр для воды.