Аппарат высокого давления K 3 Premium *JP

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления K 3 Premium *JP: Система Quick Connect
Система Quick Connect
Шланг высокого давления легко присоединить и отсоединить от пистолета высокого давления и минимойки
Аппарат высокого давления K 3 Premium *JP: Крюк для кабеля
Крюк для кабеля
Аппарат высокого давления K 3 Premium *JP: Интегрированный бачок для чистящего средства
Интегрированный бачок для чистящего средства
Легкая и удобная работа с чистящими средствами. Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей
Большие колеса
  • Удобство в обращении и простота транспортировки
Спецификации

Технические характеристики

Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 5,152
Масса (с упаковкой) (кг) 7,764
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 274 x 278 x 802

Scope of supply

  • Адаптер для садового шланга A3/4"

Оснащение

  • Встроенный фильтр для воды
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

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Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

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