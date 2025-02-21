Аппарат высокого давления K 3 Premium *JP
Особенности и преимущества
Система Quick ConnectШланг высокого давления легко присоединить и отсоединить от пистолета высокого давления и минимойки
Крюк для кабеля
Интегрированный бачок для чистящего средстваЛегкая и удобная работа с чистящими средствами. Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей
Большие колеса
- Удобство в обращении и простота транспортировки
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|5,152
|Масса (с упаковкой) (кг)
|7,764
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|274 x 278 x 802
Scope of supply
- Адаптер для садового шланга A3/4"
Оснащение
- Встроенный фильтр для воды
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.