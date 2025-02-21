Аппарат высокого давления K 3 Silent 50Hz

Очень тихий аппарат высокого давления идеально подходит для уборки на балконе и веранде. Он обеспечивает эффективное регулярное удаление загрязнений малой или средней интенсивности.

Комфортное, мощное, долговечное и исключительно тихое решение для чистки высоким давлением: аппарат K 3 Silent JP с инновационным асинхронным (индукционным) электродвигателем водяного охлаждения. Аппарат, обеспечивающий высокую мобильность, снабжен специальной звукоизоляцией, значительно (до 50 %) уменьшающий уровень шума в сравнении с обычными аппаратами того же класса производительности. Благодаря этому он идеально подходит для применения как на открытом воздухе, так и в помещениях, например, для уборки на балконах и верандах. Аппарат, легко удаляющий загрязнения малой или средней степени, оснащен бачком для чистящего средства и шлангом высокого давления с разъемами Quick Connect с обеих сторон, позволяющими быстро и легко присоединять и отсоединять его. Функция автоматического отключения гарантирует немедленное отключение электродвигателя при отпускании рычага пистолета.

Особенности и преимущества
Система Quick Connect
  • Шланг легко присоединяется и отсоединяется благодаря стыковым разъемам.
Грязевая фреза
  • Вращающаяся струя воды устраняет стойкие загрязнения и значительно (до 80 %) увеличивает производительность уборки.
Бачок для чистящего средства
  • Постоянный доступ к чистящему средству и простота его применения.
Очень низкий уровень шума
  • Уровень шума снижен до 50 %.
Асинхронный двигатель водяного охлаждения
  • Особенно мощная
Телескопическая ручка
  • Удобство транспортировки и хранения.
Компактные размеры
  • Позволяет легко регулировать давление.
Держатели для принадлежностей
  • Принадлежности хранятся аккуратно и с экономией места.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 100 / 50
Давление (МПа) макс. 10
Производительность (л/ч) макс. 360
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,3
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 12,73
Масса (с упаковкой) (кг) 16,37
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 394 x 289 x 542

Scope of supply

  • Пистолет: G 120 Q
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 10 м
  • Адаптер для садового шланга A3/4"

Оснащение

  • Сетка для принадлежностей
  • Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
  • Система подачи чистящего средства: Бак
  • Телескопическая ручка
  • Двигатель водяного охлаждения
  • Встроенный фильтр для воды
Области применения
  • Велосипеды
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Легковые автомобили малого класса
  • Уборка на входе в дом
  • Балкон
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Ванная
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

