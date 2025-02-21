Аппарат высокого давления K 3 Premium *CH
Особенности и преимущества
Пистолет и струйные трубки Full Control Power3 ступени давления и режим для нанесения чистящего средства обеспечивают оптимальную обработку любых поверхностей Давление регулируется поворотом струйной трубки Vario Power в положение, соответствующее требуемому режиму Дисплей показывает выбранный режим работы
Место для аксессуаров, пистолета высокого давления и кабеляСтруйные трубки всегда под рукой Крюк большого размера обеспечивает аккуратное хранение шланга и кабеля на корпусе аппарата.
Бак для чистящего средстваПрактичный бачок облегчает работу с чистящим средством. Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей
Барабан для шланга
- С практичным барабаном, шланг всегда будет сложен аккуратно.
Телескопическая ручка
- Выдвигается на удобную для пользователя высоту для легкого перемещения аппарата.
- Убирается в корпус аппарата для его хранения.
Система Quick Connect
- Шланг высокого давления легко присоединить и отсоединить от пистолета высокого давления и минимойки
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
|Производительность (л/ч)
|макс. 380
|Производительность по площади (м²/ч)
|25
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|1,6
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|5,635
|Масса (с упаковкой) (кг)
|7,926
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|351 x 281 x 600
Scope of supply
- Пистолет: G 120 Q Full Control
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 6 м
- Адаптер для садового шланга A3/4"
Оснащение
- Интегр. барабан для шланга высокого давления
- Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
- Система подачи чистящего средства: Бак
- Встроенный фильтр для воды
Видео
Области применения
- Велосипеды
- Садовый инвентарь
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Очистка площадей вокрог дома и сада
- Мотоциклы и мотороллеры
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.