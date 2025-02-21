Комфортное, мощное, долговечное и тихое решение для чистки высоким давлением: аппарат K 3 Silent Veranda JP с асинхронным (индукционным) электродвигателем водяного охлаждения. Аппарат, обеспечивающий высокую мобильность, снабжен специальной звукоизоляцией, значительно (до 50 %) уменьшающий уровень шума в сравнении с обычными аппаратами того же класса производительности. Благодаря этому он идеально подходит для применения как на открытом воздухе, так и в помещениях, например, для уборки на балконах и верандах. Дополнительный комплект принадлежностей для уборки на веранде включает 3-метровый всасывающий шланг для отбора воды из альтернативных источников и мощную швабру PS 20, гарантирующую эффективную очистку. Аппарат, рассчитанный на регулярное использование, легко устраняет загрязнения малой и средней степени. Он оснащен бычком для чистящего средства и разъемами Quick Connect с обеих сторон шланга высокого давления, позволяющими легко и быстро присоединять и отсоединять его. Функция автоматического отключения обеспечивает отключение двигателя при отпускании рычага пистолета.