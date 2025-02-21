Компактный аппарат высокого давления K 3 Horizontal FJ, занимающий мало места при хранении, легко справляется с любыми загрязнениями. Оснащенный 6-метровым шлангом высокого давления, он прекрасно подходит для периодической уборки вокруг дома и в саду, например, для очистки садовой мебели, террас, дорожек и площадок, а также и для мойки автомобилей. В комплект поставки аппарата входит насадка для формирования и нанесения интенсивной пены при мойке автомобилей, а также для обработки фасадов, камня и древесины защитными средствами. Струйная трубка Vario Power позволяет легко регулировать давление в зависимости от вида очищаемой поверхности. Грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю, удаляет даже стойкие загрязнения. Насос защищен фильтром для подаваемой на вход воды, что гарантирует долгий срок его службы. Малый вес и удобная ручка для переноски позволяют легко доставлять аппарат K 3 Horizontal FJ к различным местам выполнения работ. Система Quick Connect обеспечивает легкое присоединение шланга высокого давления к аппарату и пистолету и его быстрое отсоединение. Все принадлежности, входящие в комплект поставки аппарата K 3 Horizontal FJ, удобно размещаются на его корпусе.