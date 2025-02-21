Аппарат высокого давления K 3 Horizontal FJ

На аппарат высокого давления K 3 Horizontal FJ можно положиться: этот компактный помощник прекрасно подходит для мойки автомобилей, очистки террас и садовой мебели. В комплект поставки включена насадка для пенной чистки.

Компактный аппарат высокого давления K 3 Horizontal FJ, занимающий мало места при хранении, легко справляется с любыми загрязнениями. Оснащенный 6-метровым шлангом высокого давления, он прекрасно подходит для периодической уборки вокруг дома и в саду, например, для очистки садовой мебели, террас, дорожек и площадок, а также и для мойки автомобилей. В комплект поставки аппарата входит насадка для формирования и нанесения интенсивной пены при мойке автомобилей, а также для обработки фасадов, камня и древесины защитными средствами. Струйная трубка Vario Power позволяет легко регулировать давление в зависимости от вида очищаемой поверхности. Грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю, удаляет даже стойкие загрязнения. Насос защищен фильтром для подаваемой на вход воды, что гарантирует долгий срок его службы. Малый вес и удобная ручка для переноски позволяют легко доставлять аппарат K 3 Horizontal FJ к различным местам выполнения работ. Система Quick Connect обеспечивает легкое присоединение шланга высокого давления к аппарату и пистолету и его быстрое отсоединение. Все принадлежности, входящие в комплект поставки аппарата K 3 Horizontal FJ, удобно размещаются на его корпусе.

Особенности и преимущества
Шланг, струйные трубки, пистолет и насадка для пенной чистки закрепляются на корпусе аппарата для удобного хранения.
Легкая и удобная работа с чистящими средствами. Чистящие средства Kärcher (опция) улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.
Шланг, струйные трубки, пистолет и кабель компактно и аккуратно хранятся на корпусе аппарата.
Система Quick Connect
  • Шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и отсоединяется от него, что экономит время и силы.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 120 / 60
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
Производительность (л/ч) макс. 330
Производительность по площади (м²/ч) 25
Потребляемая мощность (кВт) 1,6
Cоединительный кабель (м) 5
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,634
Масса (с упаковкой) (кг) 7,033
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 380 x 197 x 264

Scope of supply

  • Насадка для пенной чистки: 0.3 л
  • Пистолет: G 120 Q
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Адаптер для садового шланга A3/4"

Оснащение

  • Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
  • Система подачи чистящего средства: всасывающая трубка
  • Встроенный фильтр для воды
  • Крепления для кабеля
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

