Практичный мобильный помощник, входящий в приложение Kärcher Home & Garden, позволяет любому владельцу аппарата высокого давления K 3 Power Control стать экспертом в деле наведения чистоты. Приложение содержит также важные сведения об аппарате, его применении и сервисном портале Kärcher. Подходящее давление легко устанавливается при помощи входящей в комплект поставки струйной трубки и контролируется на дисплее пистолета, что гарантирует оптимальную очистку любой поверхности. Удобная работа с чистящими средствами обеспечивается встроенным бачком. Кроме того, в аппарате K 3 Power Control предусмотрены телескопическая ручка, выдвигаемая для его удобного перемещения на колесах и задвигаемая для хранения с экономией места, держатели для принадлежностей, система Quick Connect и дополнительная опора, повышающая устойчивость аппарата и используемая в качестве ручки при его укладке на хранение или в багажник автомобиля. Комплект для уборки вокруг дома (Home Kit), включающий приспособление для очистки поверхностей T 5 и чистящее средство Patio & Deck (500 мл), обеспечивает быструю и аккуратную очистку больших площадей.