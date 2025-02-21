Аппарат высокого давления K 3 Power Control Car

Аппарат высокого давления K 3 Power Control укомплектован пистолетом G 120 Q Power Control. Он совместим с мобильным помощником, дающим практичные советы по достижению оптимальных результатов уборки. Включает комплект для мойки автомобиля (Car Kit).

Практичный мобильный помощник, входящий в приложение Kärcher Home & Garden, позволяет любому владельцу аппарата высокого давления K 3 Power Control стать экспертом в деле наведения чистоты. Приложение содержит также важные сведения об аппарате, его применении и сервисном портале Kärcher. Подходящее давление легко устанавливается при помощи входящей в комплект поставки струйной трубки и контролируется на дисплее пистолета G 120 Q Power Control, что гарантирует оптимальную очистку любой поверхности. Удобная работа с чистящими средствами обеспечивается встроенным бачком. Комплект для мойки автомобиля (Car Kit) включает моечную щетку для удаления с кузова налета грязи и автомобильный шампунь (500 мл). Кроме того, аппарат K 3 Power Control впечатляет телескопической ручкой, выдвигаемой для его удобного перемещения на колесах и задвигаемой для хранения с экономией места, держателями для принадлежностей, системой Quick Connect и дополнительной опорой, повышающей устойчивость аппарата и используемой также в качестве ручки при его укладке на хранение или в багажник автомобиля.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления K 3 Power Control Car: Мобильное приложение Home & Garden
Мобильное приложение Home & Garden
Приложение Kärcher Home & Garden позволит Вам стать экспертом в области уборки. Воспользуйтесь обширным опытом Kärcher для достижения превосходных результатов чистки. Удобный и всеобъемлющий сервис: вся необходимая информация об аппарате, его применении и нашем сервисном портале.
Аппарат высокого давления K 3 Power Control Car: Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубки
Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубки
Оптимальная настройка для очистки любых поверхностей. 3 ступени давления и режим нанесения чистящего средства. Полный контроль: осуществляемые настройки отображаются индикатором. Система Quick Connect для простого присоединения шланга высокого давления и принадлежностей.
Аппарат высокого давления K 3 Power Control Car: Регулируемая по высоте телескопическая ручка
Регулируемая по высоте телескопическая ручка
Выдвигается на удобную для пользователя высоту для легкого перемещения аппарата. Убирается в корпус аппарата для его хранения.
Бак для чистящего средства
  • Удобно и аккуратно: для наполнения бачка чистящим средством его можно снять с аппарата.
  • Практичный бачок облегчает работу с чистящим средством.
  • Чистящие средства Kärcher повышают эффективность чистки, а также обеспечивают очищаемым поверхностям уход и защиту.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В) 220 - 240
Давление (фунт/кв. дюйм) макс. 1950
Производительность (л/мин) макс. 6,3
Производительность по площади (м²/ч) 25
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,7
Cоединительный кабель (м) 5
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,395
Масса (с упаковкой) (кг) 7,744
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 297 x 281 x 677

Scope of supply

  • Комплект для мойки автомобиля (Car Kit): моечная щетка, авт. шампунь (0,5 л)
  • Пистолет: G 120 Q Power Control
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 8 м
  • Адаптер для садового шланга A3/4"

Оснащение

  • Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
  • Система подачи чистящего средства: Бак
  • Съемный бачок для чистящего средства
  • Встроенный фильтр для воды
Области применения
  • Велосипеды
  • Садовый инвентарь
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Очистка площадей вокрог дома и сада
  • Мотоциклы и мотороллеры
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

