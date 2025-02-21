Компактный дизайн в сочетании с высокой производительностью: аппарат высокого давления K 3 Classic Car впечатляет во всех отношениях. Он дополнительно оснащен комплектом для мойки автомобиля (Car Kit), включающим моечную щетку для удаления налета грязи, автомобильный шампунь (500 мл) и насадку для пенной чистки, обеспечивающую нанесение хорошо удерживающейся на поверхностях автомобиля пены, эффективно отделяющей грязь. Его алюминиевая телескопическая ручка обеспечивает высокую мобильность и хранение с экономией места. Укомплектованный пистолетом с системой Quick Connect, 6-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power, грязевой фрезой и фильтром для воды, аппарат K 3 Classic Car прекрасно подходит для периодического устранения незначительных загрязнений на придомовой территории, в т. ч. для очистки велосипедов, садовой мебели и садового инвентаря. Производительность уборки составляет 25 м²/ч.