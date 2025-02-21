Аппарат высокого давления K 3 Classic Car

Отличное решение для устранения любых обычных загрязнений: компактный аппарат высокого давления K 3 Classic Car с телескопической ручкой, прекрасно подходящий для мойки автомобилей. 

Компактный дизайн в сочетании с высокой производительностью: аппарат высокого давления K 3 Classic Car впечатляет во всех отношениях. Он дополнительно оснащен комплектом для мойки автомобиля (Car Kit), включающим моечную щетку для удаления налета грязи, автомобильный шампунь (500 мл) и насадку для пенной чистки, обеспечивающую нанесение хорошо удерживающейся на поверхностях автомобиля пены, эффективно отделяющей грязь. Его алюминиевая телескопическая ручка обеспечивает высокую мобильность и хранение с экономией места. Укомплектованный пистолетом с системой Quick Connect, 6-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power, грязевой фрезой и фильтром для воды, аппарат K 3 Classic Car прекрасно подходит для периодического устранения незначительных загрязнений на придомовой территории, в т. ч. для очистки велосипедов, садовой мебели и садового инвентаря. Производительность уборки составляет 25 м²/ч.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления K 3 Classic Car: Хранение шланга под передней крышкой
Хранение шланга под передней крышкой
Шланг можно легко подвесить на передней крышке аппарата.
Аппарат высокого давления K 3 Classic Car: Телескопическая ручка
Телескопическая ручка
Алюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Аппарат высокого давления K 3 Classic Car: Применение чистящего средства
Применение чистящего средства
Всасывающий шланг для использования чистящего средства. Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей
Интегрированное место для хранения принадлежностей
  • Струйные трубки всегда находятся под рукой, а после окончания работы их легко разместить на аппарате с экономией места.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
Производительность (л/ч) 380
Производительность по площади (м²/ч) 25
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,6
Cоединительный кабель (м) 5
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,15
Масса (с упаковкой) (кг) 6,864
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 264 x 256 x 450

Scope of supply

  • Комплект для мойки автомобиля (Car Kit): Щетка, пенное сопло, автомобильный шампунь, 0.5л
  • Пистолет: G 120 Q
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 6 м
  • Адаптер для садового шланга A3/4"

Оснащение

  • Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
  • Система подачи чистящего средства: Система всасывания
  • Телескопическая ручка
  • Встроенный фильтр для воды
Области применения
  • Велосипеды
  • Садовый инвентарь
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Очистка площадей вокрог дома и сада
  • Мотоциклы и мотороллеры
