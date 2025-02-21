С маленьким и компактным аппаратом высокого давления K 3 Horizontal Car загрязнения остались в прошлом. Шланг высокого давления длиной 8 метров делает аппарат незаменимым для использования в домашнем хозяйстве, обеспечивая чистоту поверхностей как небольших патио, так и садовой мебели и автомобилей. Плоская струя входящей в комплект одноструйной трубки может использоваться для точной очистки поверхностей. В комплект входит насадка для пенной чистки, обеспечивающая хорошее прилипание пены и максимальную способность к отделению грязи. Для длительного срока службы насос защищен фильтром для воды. Благодаря небольшому весу и удобной ручке для переноски K 3 Horizontal Car можно легко переносить к месту использования. Система Quick Connect обеспечивает дополнительное удобство – быстроразъемное соединение позволяет легко вставлять и вынимать шланг высокого давления из аппарата и пистолета. Все входящие в комплект принадлежности можно удобно хранить непосредственно на K 3 Horizontal Car.