Аппарат высокого давления K 3 Horizontal Car

На аппарат высокого давления K 3 Horizontal Car можно положиться: этот компактный помощник прекрасно подходит для мойки автомобилей, очистки террас и садовой мебели. Поставляется с комплектом для мойки автомобилей.

С маленьким и компактным аппаратом высокого давления K 3 Horizontal Car загрязнения остались в прошлом. Шланг высокого давления длиной 8 метров делает аппарат незаменимым для использования в домашнем хозяйстве, обеспечивая чистоту поверхностей как небольших патио, так и садовой мебели и автомобилей. Плоская струя входящей в комплект одноструйной трубки может использоваться для точной очистки поверхностей. В комплект входит насадка для пенной чистки, обеспечивающая хорошее прилипание пены и максимальную способность к отделению грязи. Для длительного срока службы насос защищен фильтром для воды. Благодаря небольшому весу и удобной ручке для переноски K 3 Horizontal Car можно легко переносить к месту использования. Система Quick Connect обеспечивает дополнительное удобство – быстроразъемное соединение позволяет легко вставлять и вынимать шланг высокого давления из аппарата и пистолета. Все входящие в комплект принадлежности можно удобно хранить непосредственно на K 3 Horizontal Car.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления K 3 Horizontal Car: Особенно компактный аппарат, занимающий минимум места при хранении
Особенно компактный аппарат, занимающий минимум места при хранении
Для легкого хранения даже в самых небольших нишах. Возможность переноски одной рукой.
Аппарат высокого давления K 3 Horizontal Car: Встроенная всасывающая трубка для чистящего средства
Встроенная всасывающая трубка для чистящего средства
Легкая и удобная работа с чистящими средствами. Чистящие средства Kärcher (опция) улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.
Аппарат высокого давления K 3 Horizontal Car: Удобство хранения
Удобство хранения
Шланг, струйные трубки, пистолет и кабель компактно и аккуратно хранятся на корпусе аппарата.
Система Quick Connect
  • Шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и отсоединяется от него, что экономит время и силы.
Оптимально подобранные принадлежности
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Давление (бар) 20 - макс. 120
Производительность (л/ч) макс. 380
Производительность по площади (м²/ч) 25
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1600
Cоединительный кабель (м) 5
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,48
Масса (с упаковкой) (кг) 5,868
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 380 x 197 x 264

Scope of supply

  • Насадка для пенной чистки: 0.3 л
  • Всасывающий шланг
  • Пистолет: G 120 Q
  • 1-позиционная струйная трубка
  • Шланг высокого давления: 8 м
  • Адаптер для садового шланга A3/4"

Оснащение

  • Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
  • Система подачи чистящего средства: всасывающая трубка
  • Встроенный фильтр для воды
  • Крепления для кабеля
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

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