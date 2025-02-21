Аппарат высокого давления K 3 Horizontal Car
На аппарат высокого давления K 3 Horizontal Car можно положиться: этот компактный помощник прекрасно подходит для мойки автомобилей, очистки террас и садовой мебели. Поставляется с комплектом для мойки автомобилей.
С маленьким и компактным аппаратом высокого давления K 3 Horizontal Car загрязнения остались в прошлом. Шланг высокого давления длиной 8 метров делает аппарат незаменимым для использования в домашнем хозяйстве, обеспечивая чистоту поверхностей как небольших патио, так и садовой мебели и автомобилей. Плоская струя входящей в комплект одноструйной трубки может использоваться для точной очистки поверхностей. В комплект входит насадка для пенной чистки, обеспечивающая хорошее прилипание пены и максимальную способность к отделению грязи. Для длительного срока службы насос защищен фильтром для воды. Благодаря небольшому весу и удобной ручке для переноски K 3 Horizontal Car можно легко переносить к месту использования. Система Quick Connect обеспечивает дополнительное удобство – быстроразъемное соединение позволяет легко вставлять и вынимать шланг высокого давления из аппарата и пистолета. Все входящие в комплект принадлежности можно удобно хранить непосредственно на K 3 Horizontal Car.
Особенности и преимущества
Особенно компактный аппарат, занимающий минимум места при храненииДля легкого хранения даже в самых небольших нишах. Возможность переноски одной рукой.
Встроенная всасывающая трубка для чистящего средстваЛегкая и удобная работа с чистящими средствами. Чистящие средства Kärcher (опция) улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.
Удобство храненияШланг, струйные трубки, пистолет и кабель компактно и аккуратно хранятся на корпусе аппарата.
Система Quick Connect
- Шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и отсоединяется от него, что экономит время и силы.
Оптимально подобранные принадлежности
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Давление (бар)
|20 - макс. 120
|Производительность (л/ч)
|макс. 380
|Производительность по площади (м²/ч)
|25
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1600
|Cоединительный кабель (м)
|5
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,48
|Масса (с упаковкой) (кг)
|5,868
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|380 x 197 x 264
Scope of supply
- Насадка для пенной чистки: 0.3 л
- Всасывающий шланг
- Пистолет: G 120 Q
- 1-позиционная струйная трубка
- Шланг высокого давления: 8 м
- Адаптер для садового шланга A3/4"
Оснащение
- Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
- Система подачи чистящего средства: всасывающая трубка
- Встроенный фильтр для воды
- Крепления для кабеля
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.