Практичный мобильный помощник, входящий в приложение Kärcher Home & Garden, позволяет любому владельцу аппарата высокого давления K 3 Power Control стать экспертом в деле наведения чистоты. Приложение содержит также важные сведения об аппарате, его применении и сервисном портале Kärcher. Подходящее давление легко устанавливается при помощи входящей в комплект поставки струйной трубки и контролируется на дисплее пистолета G 120 Q Power Control. Удобная работа с чистящими средствами обеспечивается встроенным бачком. Прилагаемые мощная швабра PS 20 чистящее средство Patio & Deck (500 мл) позволяют тщательно очищать деревянные террасы. Кроме того, аппарат K 3 Power Control впечатляет телескопической ручкой, выдвигаемой для его удобного перемещения на колесах и задвигаемой для хранения с экономией места, держателями для принадлежностей, системой Quick Connect и дополнительной опорой, которая повышает устойчивость аппарата и может также использоваться в качестве второй ручки, облегчающей его переноску и погрузку.