Аппарат высокого давления K 3 Home
Вы можете положиться на аппарат высокого давления K 3 Home: он идеально подходит для удаления легких загрязнений с небольших садовых участков и террас, садовой мебели, автомобилей и т.д. Поставляется с комплектом для дома (Home Kit).
Аппарат высокого давления K 3 Home легко справляется с любыми загрязнениями. Шланг высокого давления длиной 6 метров делает аппарат незаменимым для периодической уборки вокруг дома, обеспечивая чистоту поверхностей как небольших террас, так и садовой мебели и автомобилей. Комплект для уборки вокруг дома, включающий приспособление для очистки поверхностей T 1 и чистящее средство Patio & Deck (500 мл), обеспечивает быструю и аккуратную очистку больших площадей. При помощи струйной трубки Vario Power можно легко регулировать давление в зависимости от вида очищаемой поверхности. Грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю, удаляет даже стойкие загрязнения. Насос защищен фильтром для подаваемой на вход воды, что гарантирует долгий срок его службы. Благодаря колесам аппарат K 3 Home можно легко перемещать к различным местам применения.
Особенности и преимущества
Встроенная всасывающая трубка для чистящего средстваЛегкая и удобная работа с чистящими средствами. Чистящие средства Kärcher (опция) улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.
Удобство храненияШланг, струйные трубки, пистолет и кабель компактно и аккуратно хранятся на корпусе аппарата.
Большие колесаДля надежного и удобного перемещения в том числе по сложнопроходимой местности, например, по садовому участку. Легко маневрировать.
Система Quick Connect
- Шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и отсоединяется от него, что экономит время и силы.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
|Производительность (л/ч)
|макс. 380
|Производительность по площади (м²/ч)
|25
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|1,6
|Cоединительный кабель (м)
|5
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,31
|Масса (с упаковкой) (кг)
|7,359
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|242 x 285 x 805
Scope of supply
- Комплект для уборки вокруг дома (Home Kit): K 3 Power: присп. для очистки поверхн. T 1, чист. ср-во Patio & Deck (0,5 л)
- Пистолет: G 120 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 6 м
- Адаптер для садового шланга A3/4"
Оснащение
- Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
- Система подачи чистящего средства: всасывающая трубка
- Встроенный фильтр для воды
Видео
Области применения
- Очистка площадей вокрог дома и сада
- Террасы
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Садовый инвентарь
- Автомобили
- Мотоциклы и мотороллеры
- Велосипеды
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.