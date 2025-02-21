Аппарат высокого давления K 2 Compact Car

Аппарат высокого давления K2 Compact Car для нечастого применения и удаления легких загрязнений удобен при транспортировке и хранении, включает комплект для автомобиля Car Kit с моечной щеткой, насадкой для пенной чистки и автомобильным шампунем.

Несмотря на компактные размеры K2 Compact Car предлагает полный спектр возможностей. Небольшие размеры аппарата обеспечивают оптимальную мобильность и позволяют экономить место при хранении. Комплект для автомобиля Car Kit включает моечную щетку для эффективного удаления серого налета с автомобиля, насадку для пенной чистки и автомобильный шампунь (500 мл). Кроме этого, в комплектацию аппарата входит пистолет, шланг высокого давления длиной 4 м, однопозиционная струйная трубка, грязевая фреза с вращающейся точечной струей для удаления самых стойких загрязнений, а также водяной фильтр для надежной защиты насоса от попадания частиц грязи.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления K 2 Compact Car: Хранение шланга под передней крышкой
Хранение шланга под передней крышкой
Шланг можно легко подвесить на передней крышке аппарата.
Аппарат высокого давления K 2 Compact Car: Эргономичность
Эргономичность
Аппарат легко транспортируется. Когда ручка для переноски не требуется, она просто утапливается в корпус.
Аппарат высокого давления K 2 Compact Car: Easy Connect
Easy Connect
Шланг высокого давления легко присоединить и отсоединить от пистолета высокого давления и минимойки
Интегрированное место для хранения принадлежностей
  • Струйные трубки всегда находятся под рукой, а после окончания работы их легко разместить на аппарате с экономией места.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Давление (бар/МПа) макс. 110 / макс. 11
Производительность (л/ч) макс. 360
Производительность по площади (м²/ч) 20
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,4
Cоединительный кабель (м) 5
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,74
Масса (с упаковкой) (кг) 6,003
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 180 x 219 x 389

Scope of supply

  • Комплект для мойки автомобиля (Car Kit): Щетка, пенное сопло, автомобильный шампунь, 0.5л
  • Пистолет: G 120 Q
  • 1-позиционная струйная трубка
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 4 м
  • Адаптер для садового шланга A3/4"

Оснащение

  • Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
  • Система подачи чистящего средства: Насадка для пенной чистки
  • Телескопическая ручка
  • Встроенный фильтр для воды
Видео

Области применения
  • Велосипеды
  • Садовый инвентарь
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Легковые автомобили малого класса
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

