Аппарат высокого давления K 2 Compact Car
Аппарат высокого давления K2 Compact Car для нечастого применения и удаления легких загрязнений удобен при транспортировке и хранении, включает комплект для автомобиля Car Kit с моечной щеткой, насадкой для пенной чистки и автомобильным шампунем.
Несмотря на компактные размеры K2 Compact Car предлагает полный спектр возможностей. Небольшие размеры аппарата обеспечивают оптимальную мобильность и позволяют экономить место при хранении. Комплект для автомобиля Car Kit включает моечную щетку для эффективного удаления серого налета с автомобиля, насадку для пенной чистки и автомобильный шампунь (500 мл). Кроме этого, в комплектацию аппарата входит пистолет, шланг высокого давления длиной 4 м, однопозиционная струйная трубка, грязевая фреза с вращающейся точечной струей для удаления самых стойких загрязнений, а также водяной фильтр для надежной защиты насоса от попадания частиц грязи.
Особенности и преимущества
Хранение шланга под передней крышкойШланг можно легко подвесить на передней крышке аппарата.
ЭргономичностьАппарат легко транспортируется. Когда ручка для переноски не требуется, она просто утапливается в корпус.
Easy ConnectШланг высокого давления легко присоединить и отсоединить от пистолета высокого давления и минимойки
Интегрированное место для хранения принадлежностей
- Струйные трубки всегда находятся под рукой, а после окончания работы их легко разместить на аппарате с экономией места.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Давление (бар/МПа)
|макс. 110 / макс. 11
|Производительность (л/ч)
|макс. 360
|Производительность по площади (м²/ч)
|20
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,4
|Cоединительный кабель (м)
|5
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,74
|Масса (с упаковкой) (кг)
|6,003
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|180 x 219 x 389
Scope of supply
- Комплект для мойки автомобиля (Car Kit): Щетка, пенное сопло, автомобильный шампунь, 0.5л
- Пистолет: G 120 Q
- 1-позиционная струйная трубка
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 4 м
- Адаптер для садового шланга A3/4"
Оснащение
- Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
- Система подачи чистящего средства: Насадка для пенной чистки
- Телескопическая ручка
- Встроенный фильтр для воды
Видео
Области применения
- Велосипеды
- Садовый инвентарь
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Легковые автомобили малого класса
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.