Несмотря на компактные размеры K2 Compact Car предлагает полный спектр возможностей. Небольшие размеры аппарата обеспечивают оптимальную мобильность и позволяют экономить место при хранении. Комплект для автомобиля Car Kit включает моечную щетку для эффективного удаления серого налета с автомобиля, насадку для пенной чистки и автомобильный шампунь (500 мл). Кроме этого, в комплектацию аппарата входит пистолет, шланг высокого давления длиной 4 м, однопозиционная струйная трубка, грязевая фреза с вращающейся точечной струей для удаления самых стойких загрязнений, а также водяной фильтр для надежной защиты насоса от попадания частиц грязи.