Аппарат высокого давления Kärcher класса K 3 легко устраняет любые незначительные загрязнения. Оснащенный пистолетом Quick Connect и 6-метровым шлангом высокого давления, он прекрасно подходит для периодической очистки велосипедов, мотоциклов, заборов и выполнения других уборочных работ вокруг дома. При помощи струйной трубки Vario Power можно легко регулировать давление в зависимости от вида очищаемой поверхности. Грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю, удаляет даже стойкие загрязнения. Насос аппарата K 3 защищен фильтром для воды, обеспечивающим долгий срок службы.