Аппарат высокого давления K 3
Аппарат высокого давления K 3 прекрасно подходит для проводимой время от времени очистки заборов, велосипедов, мотоциклов и т. п. от незначительных загрязнений.
Аппарат высокого давления Kärcher класса K 3 легко устраняет любые незначительные загрязнения. Оснащенный пистолетом Quick Connect и 6-метровым шлангом высокого давления, он прекрасно подходит для периодической очистки велосипедов, мотоциклов, заборов и выполнения других уборочных работ вокруг дома. При помощи струйной трубки Vario Power можно легко регулировать давление в зависимости от вида очищаемой поверхности. Грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю, удаляет даже стойкие загрязнения. Насос аппарата K 3 защищен фильтром для воды, обеспечивающим долгий срок службы.
Особенности и преимущества
Встроенная всасывающая трубка для чистящего средстваЛегкая и удобная работа с чистящими средствами. Чистящие средства Kärcher (опция) улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.
Удобство храненияШланг, струйные трубки, пистолет и кабель компактно и аккуратно хранятся на корпусе аппарата.
Большие колесаДля надежного и удобного перемещения в том числе по сложнопроходимой местности, например, по садовому участку. Легко маневрировать.
Система Quick Connect
- Шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и отсоединяется от него, что экономит время и силы.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
|Производительность (л/ч)
|макс. 380
|Производительность по площади (м²/ч)
|25
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,6
|Cоединительный кабель (м)
|5
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,31
|Масса (с упаковкой) (кг)
|6,282
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|242 x 285 x 805
Scope of supply
- Пистолет: G 120 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 6 м
- Адаптер для садового шланга A3/4"
Оснащение
- Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
- Система подачи чистящего средства: всасывающая трубка
- Встроенный фильтр для воды
Области применения
- Очистка площадей вокрог дома и сада
- Террасы
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Садовый инвентарь
- Автомобили
- Мотоциклы и мотороллеры
- Велосипеды
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме.