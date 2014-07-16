Чистка садовой мебели

Водопроводная вода (как правило, под давлением около 4 бар) подается по садовому шлангу к аппарату высокого давления, насос которого значительно повышает давление – вплоть до 160 бар. Выходя из аппарата, вода проходит через сопло малого сечения и образует остронаправленную струю, обладающую мощным очищающим эффектом.

Используя для чистки аппарат высокого давления, Вы экономите большой объем воды, а значит, и немало денег:

при давлении 4 бар из садового шланга за 1 час выливается примерно 3.500 л воды, тогда как аппарат высокого давления, работающий под давлением 100 бар, расходует за то же время лишь около 400 л воды.

Для удаления сильных загрязнений рекомендуется применение моечной щетки Kärcher в сочетании с чистящим средством Kärcher. А водяной фильтр обеспечит насосу Вашего аппарата надежную защиту от частиц грязи.